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Где найти инвестиции в Кыргызстане: о деятельности Accelerate Prosperity
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Сегодня в 11:30

Где найти инвестиции в Кыргызстане: о деятельности Accelerate Prosperity

Рассказываем о деятельности Accelerate Prosperity в Кыргызстане и делимся рекомендациями для начинающих стартаперов.


Индира Узбекова, городБишкек, Country Director at Accelerate Prosperity Kyrgyzstan, accelerateprosperity.org

Индира Узбекова

Что такое Accelerate Prosperity


Accelerate Prosperity — Инициатива Сети развития Ага Хана в Центральной и Южной Азии. Деятельность организации нацелена на стимулирование малого и растущего бизнеса, создание новых рабочих мест и укрепление экономики.

Первый Accelerate Prosperity открылся в Таджикистане, затем в Пакистане. Кыргызстан стал третьей страной.

Что предлагает Accelerate Prosperity


В Accelerate Prosperity есть два вида программ:

Первая инкубация — когда у предприятия нет истории ведения бизнеса, но есть идея и сильная команда. Она длится две недели, максимум месяц. Мы можем дать проекту на развитие до 10 000$ и даже чуть больше.

кыргызстан

Вторая программа — акселерация. Она подходит компаниям, которые работают больше года, достигли определенных результатов. Во время акселерации таким проектам помогают составить бизнес-план на два месяца. Они работают с нашими трекерами и достигают поставленной цели. Если мы видим, что идея хорошая и она выстреливает, выделяем команде до 50 000$. А когда проект сможет назвать себя устоявшимся бизнесом, мы инвестируем до 100 000$.

Мы уже профинансировали 47 компаний. 50% проектов в нашем портфеле — это IT-стартапы. Мы финансируем высокорискованные компании и даем им время, чтобы разогнаться. Успешные кейсы: NB Fit и Codify.

Программы от Accelerate Prosperity — это знак качества

Программы от Accelerate Prosperity — это знак качества. После их прохождения компании могут наладить связь с любыми нашими партнерами в разных странах.

Как проходит отбор


Мы занимаемся инвестициями в стартапы, которые привносят определенные инновации на рынок и планируют масштабироваться. Рассматриваем не только IT-проекты, но и традиционный бизнес. Главное, чтобы у компании был уникальный подход к ведению бизнеса, отличный от других предпринимателей.

Когда мы запускаем программу, люди начинают подавать онлайн-заявки. Наша команда перерабатывает их, изучает документы и выбирает те, что нам интересны. В среднем мы получаем более 300 заявок и выбираем из них 30.

accelerate prosperity

Если подходящих проектов мало, находим их сами и приглашаем перспективные компании.

В среднем запускаем новые потоки восемь раз в год. Важно следить за нашими новостями, чтобы ничего не пропустить.

Рекомендации начинающим стартаперам


В Казахстане много сильных стартапов, но они сразу едут в Кремниевую Долину, ищут международных инвесторов. В Кыргызстане тоже много интересных стартапов, которые ищут финансирование, но возможностей для этого немного. В Узбекистане IT-сектор еще не так развит, но страна берет количеством, а правительство открыто к финансированию.

Важно научиться питчить, продавать идею.

Многие зацикливаются на местном рынке, который не интересен крупным инвесторам. Нужно думать более масштабно. Я всегда рекомендую придумывать такую бизнес-идею, которая будет легко масштабироваться на мир. Если идея уникальная, а вы подготовили хорошую презентацию, то инвесторы с удовольствием рассмотрят проект из Центральной Азии.

Важный элемент роста — нетворкинг, знакомство с другими предпринимателями, инвесторами. Поэтому желательно участвовать в акселерационных компаниях. Например, мы можем дать проектам доступ к другим странам, в которых работаем.

стартаперы

Акселератор — это хорошая площадка, чтобы тестировать свои гипотезы. Если вы уже протестировали идею и добились определенного успеха, инвесторам будет интереснее смотреть на ваш продукт.

Важный элемент — MVP, Minimum Viable Product. Не нужно тратить на него много времени, денег, ресурсов. Прототипом может стать даже обычный сайт, через который вы проводите первые продажи.

О планах


IT-сектор для нас в приоритете. Мы будем много инвестировать в технологичные стартапы в надежде, что когда-нибудь в Кыргызстане вырастет «единорог».

IT-сектор для нас в приоритете

Мы не ищем коммерческой выгоды от проектов. Помогаем компаниям расти, становиться прибыльными и приносить пользу экономике Кыргызстана. Поэтому приветствуем амбициозных ребят, которые хотят строить международные компании.

Также мы разрабатываем стратегию работы с бизнес-ангелами. Это уже состоявшиеся предприниматели и бизнесмены, которые хотели бы инвестировать в стартапы. Будем обучать их и предлагать проекты наших выпускников.

Узнайте первыми:

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#стартап #бизнес #кыргызстан #инвестиции #инвесторы
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