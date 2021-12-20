Где купить подарки к Новому году: 8 маркетплейсов с праздничными скидками и акциями

Думаете над тем, что подарить друзьям и близким? Мы собрали список маркетплейсов, которые помогут вам не только определиться с подарком, но и выгодно его приобрести.





Ebay













Новогодние распродажи — это возможность получить все необходимое на предстоящий год по сниженной цене на популярном американском маркетплейсе.

На специальной странице можно увидеть разновидности товаров, которые выставляются со скидками. Сейчас акция распространяется на следующие категории товаров: спортивное снаряжение, одежда, продукты питания, игры и консоли, а также аксессуары для дома.

Площадка планирует пополнять страницу разными предложениями — чем ближе Новый год, тем выше скидки и больше товаров.





Wildberries

Международный интернет-магазин одежды, обуви, электроники и других товаров предоставляет скидки в праздничный сезон до 90%!

На площадке несколько разных видов акций. На главной странице праздничных скидок можно найти все категории, представленные на Wildberries, от одежды до игрушек.

Есть и другие скидочные страницы, посвященные одному бренду или виду товаров. Например, здесь вы сможете приобрести электронику и технику, сэкономив до 90%. А еще на товары этой категории действует специальное предложение — если покупка вам не подошла по какой-то причине, ее можно вернуть бесплатно в течение 30 дней.





OZON





OZON не ограничивается только скидками, хотя и они на маркетплейсе внушительные — до 85% на разные виды товаров. До 6 января здесь проводится акция «Товары для всей семьи 1=2». Она распространяется на все категории товаров, указанных на странице. Покупая две вещи, вторую вы получаете бесплатно!

А с 16 декабря на маркетплейсе запускается акция «Герои распродажи». В специальной категории будут представлены самые крупные скидки на лучшие товары площадки.

К тому же на OZON можно приобрести подарочный новогодний сертификат на покупку любого товара, представленного на маркетплейсе. Номинал разный — от 500 до 100 000 рублей.





Flip.kz













В казахстанском интернет-магазине Новому году посвятили целую страницу. Здесь собрано огромное количество товаров — все, что может понадобиться для празднования: елки, сувениры, упаковочные наборы, гирлянды и многое другое.

Не забыли и про акции. Многие товары из списка можно приобрести со скидкой до 25%. А еще маркетплейс предлагает уникальный подарок — подарочную карту на покупку любого товара на Flip.kz.







Kaspi.kz







На маркетплейсе Kaspi.kz новогодняя акция проходит в период с 15 по 31 декабря.

Подарки к Новому году здесь можно приобретать в рассрочку до 24 месяцев с бесплатной доставкой или получать 15% бонусов за покупки c Kaspi Gold и Kaspi Red.





Joom





Joom — латвийская электронная торговая площадка и одноименное приложение для покупки товаров из стран Азии и Европы.

Новогодняя распродажа здесь позволит сэкономить до 90% от стоимости товаров разных категорий, от одежды до канцелярии.





Lamoda





В интернет-магазине одежды и обуви вовсю готовятся к Новому году! На маркетплейсе создали страницу, где можно найти идеи подарков для женщин, мужчин и детей. На большинство представленных товаров действует скидка до 60%.

Помимо новогодних скидок на площадке можно найти классные акции на зимние коллекции одежды, обуви и аксессуары от известных брендов.





«Яндекс.Маркет»





Акция «Новогодний ажиотаж» началась на «Яндекс.Маркете» 1 декабря и продлится до 15 января. Одна из главных особенностей площадки — ежедневные скидочные купоны, которые нужно забирать, заходя на сайт или через приложение. Чем ближе к празднику, тем выше скидки!

Кроме этого, на маркетплейсе действует программа бесплатной доставки и повышенного кэшбека через «Яндекс.Плюс».