Где из стартапов делают «единорогов». Топ-10 мировых акселерационных программ

Акселераторы помогают стартапам развиваться благодаря финансовой и экспертной поддержке, менторству и нетворкингу. Собрали список из крупных мировых компаний, которые помогут вам привлечь инвестиции.





Венчурный фонд Y Combinator был создан в 2005 году. Он работает как бизнес-инкубатор для технологических компаний. Среди выпускников акселератора: Airbnb, Dropbox, Reddit, Twitch, Quora, и не только.

Дважды в год фонд инвестирует $500 000 в несколько лучших стартапов на seed stage — раннем этапе развития. Проекты выбираются из заявок, их можно подать на сайте. Программа Y Combinator длится три месяца - первый период с января по март, а второй начинается в июне и длится до августа.

По мнению компании, деньги — не главное, что дает фонд. Гораздо важнее, что специалисты акселератора помогают развить идею, продумать разные варианты и улучшить конечный результат. Также значительную роль играют бизнес-встречи и конференции, во время которых стартаперы знакомятся с инвесторами и крупными компаниями.

За годы работы Y Combinator построил широкую сеть проектов-выпускников, которые могут помочь с разными вопросами: от решения проблем с кодом до знакомства с нужной компанией.









500 Startups — одновременно венчурный фонд и стартап-акселератор, основанный в 2010 году. В его портфолио больше 2500 проспонсированных стартапов, из которых 41 смог добиться оценки более чем в миллиард долларов. Среди выпускников: Eat App, Visual.ly, Canva, Grab, Makerbot, Wildfire.

Акселерационная программа работает на непрерывной основе. Подать заявку можно в любой момент. Она длится четыре месяца и предназначена для стартапов на ранней стадии. В рамках акселератора выбранные проекты получают по $150 000. Программа фокусируется на вопросах маркетинга, финансов, дизайна продукта и стартап-культуре.

500 Startups имеет обширную нетворк-сеть из более 1000 выпускников-основателей и 200 менторов, которые помогут новым проектам со всеми вопросами.





Количество выпускников бизнес-акселератора Techstars насчитывает 2620 компаний. Средняя сумма, которую стартапы получают в виде инвестиций после программы, составляет $1 миллион. Среди известных компаний, прошедших акселератор, - Bench, Digital Ocean, Full Contact.Заявки на акселерационную программу открываются шесть раз в год, обычно они остаются доступными на протяжении 12 недель. В течение семи недель, после закрытия приема, специалисты рассматривают заявки, знакомятся с командой и идеей, а на восьмую сообщают о своем решении. За год в программе участвуют около 500 стартапов, на ранней стадии.Акселерация длится три месяца. Есть три формата проведения: онлайн, смешанный и офлайн. Вместе со $120 000 стартапы получают менторство и развитую систему нетворкинга. Первый месяц называется Mentor Madness. В это время специалисты помогают проектам теоретически, решают вопросы, связанные с маркетингом, наймом работников, расширением идеи. Второй этап - Execute, период, когда теория превращается в практику и проверяются разные варианты развития. Последняя часть программы Fundraising Strategy & Demo Day, когда участников готовят к презентации проекта перед инвесторами.





AngelPad — программа-акселератор стартапов на начальной стадии. Она начала работу в 2010 году и базируется в Нью-Йорке и Сан-Франциско, но участвовать в ней можно в онлайн-формате. Занимает первые места среди лучших акселераторов США в рейтинге, разработанном MIT, University of Richmond и Brown University.

Каждые полгода AngelPad выбирает 15 проектов для своей программы. Они получают по $120 000. Три месяца основателям проектов помогают менторы, которые создают программу индивидуально под каждый стартап.

Участники также имеют доступ к «облачным кредитам» в размере $300 000 от Amazon, Google и Digital Ocean.





Entrepreneurs Roundtable Accelerator считается самым крупным акселератором Нью-Йорка. В его нетворк-сети более 500 экспертных инвесторов, специалистов по разным сферам разработки, маркетинговых и стратегических менторов. К сегодняшнему дню выпускники компании коллективно привлекли более $6 миллиардов в виде инвестиций.

Ежегодно ERA проводит две сессии по четыре месяца. В рамках программы участники получают по $100 000 и возможность претендовать на финансирование от Microsoft, Amazon, Google и других крупных компаний.

Также основатели стартапов участвуют в воркшоп-сериях, встречах с инвесторами, конференциях и семинарах.





Starta Accelerator помогает международным стартапам расширить свое присутствие на рынке США и привлечь капитал. Выпускниками стали более 170 проектов. Есть три вида программ:

— пре-акселерационная Launchpad. Она длится шесть недель и направлена на то, чтобы участники расширили знание стартап-культуры

— основная Accelerator. Три месяца практических занятий по ведению бизнеса в США, культурной адаптации и первичного нетворкинга

— консультационная Advisory для развитых стартапов.







Акселератор Plug and Play был одним из первых, кто вложился в Google, PayPal, Dropbox и другие крупные компании. Сейчас программа проводится в более чем 35 городах по всему миру и охватывает 60 сфер, от технологий до биомедицины.



Специалистами отбираются 10% лучших стартапов, которые проходят через 12 недель профильных занятий. Также программа предлагает вступить в нетворкинговую систему из 30 000 проектов, их основателей и компаний.





Международный венчурный фонд, финансирующий проекты на начальных этапах и на стадии роста. SOSV проводит пять акселерационных программ для развития стартапов:

— HAX охватывает сферу Hard Tech, корпоративные решения, робототехнику, медицинские и потребительские устройства. Базируется в Шэньчжэне и Сан-Франциско

— IndieBio для проектов в области наук о жизни, биологии, медицине, продовольственным вопросам. Базируется в Нью-Йорке и Сан-Франциско

— Chinaccelerator фокусируется на проектах в сфере информационных технологий и выходящих на рынок Юго-Восточной Азии. Базируется в Шанхае

— MOX развивает стартапы для мобильных приложений. Базируется в Тайбэе

— dlab программа развития для идей в области децентрализации и технологии блокчейн. Базируется в Нью-Йорке.







Глобальный стартап-акселератор MassChallenge начал свою работу в 2009 году. За время работы он успешно выпустил почти три тысячи проектов, которые в сумме привлекли больше $8 миллиардов инвестиций.

Компания предлагает девять программ в разных сферах: от финансов до спорта, в рамках которых сначала помогает развить идеи, а затем соединяет получившиеся проекты с инвесторами.

В среднем акселерация длится четыре месяца и заканчивается «Демо-днем», во время которого стартапы презентуют свои разработки.





Фонд развития интернет-инициатив входит в список десяти самых эффективных акселераторов мира по версии Forbes. Через программу прошло больше 1 500 компаний.

ФРИИ помогает технологическим предпринимателям находить возможности для роста в России и за рубежом. Акселерационная программа направлена на диагностику бизнеса, создание системы трекинга, проведение консультаций с экспертами и построение нетворкинга.