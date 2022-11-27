Где искать нетворкинг в декабре: 13 форумов, конференций и фестивалей, которые стоит посетить

Собрали список актуальных ивентов декабря в странах Центральной Азии, которые помогут развить личный бренд и завести новые знакомства.
Казахстан
Startuphana, @startuphana
Дата: 3 декабря, 14:00
Адрес: г. Астана, Концертный зал Назарбаев Центра
Startuphana — молодежный Digital-фестиваль от Astana Hub. Спикерами выступят специалисты в сферах IT, бизнеса и не только.
Главная задача Startuphana — создать казахоязычное сообщество молодых IT-предпринимателей. В программу входит: выступление спикеров, нетворкинг, конкурсы и розыгрыши призов, консультации по обучающим программам Astana Hub.
Almaty Geek Games Expo, @agge_kz
Дата: 3-4 декабря 2022 года
Адрес: г. Алматы, выставочный центр «Атакент»
Казахстанский конвент фантастики, фэнтези, поп-культуры, комиксов и компьютерных игр, проводящийся в формате ComicCon.
Тематика фестиваля: научная фантастика, комиксы и игровые вселенные, мировые франшизы, фэнтези, мистика, ужасы, стимпанк, социальная фантастика и другие жанры.
Insights Meet-Up от Big Money Kazakhstan
Дата: 4 декабря, 13:00
Место проведения: г. Алматы, Sm.Art Space в Sm.Art Point
Участники получат доступ к нетворкингу и обучению, интерактивной программе, Live-подкасту со всеми спикерами, свыше 100 предпринимателям в одном месте. А эксперты расскажут, как превратить компанию в единорога.
XIII Рождественский благотворительный базар, @asa.kazakhstan
Дата: 4 декабря, 11:00
Адрес: г. Астана, Radisson Astana
4 декабря в Астане пройдет XIII Рождественский благотворительный базар, в котором примут участие посольства 45 стран.
Посетителей ждет лотерея, национальные блюда разных стран, сувениры, одежда, изделия ручной работы и многое другое.
XIII Зимний благотворительный бал
Дата: 8 декабря, 19:00
Адрес: г. Астана, отель Hilton Astana
XIII Зимний благотворительный бал — это единственный в Казахстане бал с историей.
Он проводится с целью привлечения внимания общественности к вопросам получения качественного образования детьми с особыми потребностями и поддержки талантливой молодежи.
«Креаторий»
Дата: 10 декабря, 10:00.
Адрес: Алматы
«Креаторий» — это главное креативное событие, объединяющее digital-спецов, экспертов и предпринимателей в одном месте.
Участники узнают, как стать ярким брендом среди сотни других проектов, как собрать классную команду и вдохновлять ее.
KAIZEN Форум
Дата: 11 декабря, 10:00
Адрес: г. Алматы, отель Rixos
Бизнес-мероприятие от Маргулана Сейсембаева для предпринимателей и не только. На протяжении всего дня будут выступать разные спикеры: Еркин Длимбетов, Марина Авдеева, Шарипов Улугбек, Мурат Алиханов и другие.
Sunset Music Fest, @sunset_music_fest
Дата: 11 декабря, 18:00
Адрес: г. Алматы, Еvent space FORUM
На фестивале Sunset в Алматы гостей ждет выступление именитых артистов и музыкантов из России и Казахстана, лотерея с призами, аллея игр и фото-зон, еда и напитки на любой вкус. Каждый гость, посетивший фестиваль, внесет вклад в благотворительность.
Чемпионат мира по рапиду и блицу
Дата: 25-30 декабря
Адрес: г. Алматы
Международная шахматная федерация сообщила даты и место проведения чемпионат мира по рапиду и блицу. Турнир пройдет с 25 декабря по 30 декабря в Алматы, Казахстан.
Кыргызстан
One Magazine Awards, @onemagkg
Дата: 3 декабря, 17:00
Адрес: г. Бишкек, Кыргызский драматический театр
One Magazine Awards — это престижная бизнес премия, на которой награждаются лучших из лучших компаний в различных категориях, а также личности, внесшие вклад в развитие Кыргызстана. В этом году будет представлено 12 номинаций.
«Форум Франшиз», @bizfranchise
Дата: 3 декабря, 10:00
Адрес: г. Бишкек, здание национальной филармонии им. Т. Сатылганова
Став участников форума, вы сможете узнать о лучших франшизах, программах грантов и возможностях инвестиций не только Кыргызстана, но и других стран. У посетителей будет возможность пообщаться лично с основателями крупных компаний.
IT-конференция DevFest, @gdg_bishkek
Дата: 11 декабря, 10:00
Адрес: г. Бишкек, ул. Токомбаева, 7/6
В течение восьми часов параллельно будут проводится две сессии. Больше 15 местных специалистов и зарубежных экспертов поделятся своим практическим опытом и техническими докладами в таких областях как: Web-development, Cloud, Android, QA и других.
Узбекистан
Форум «Звезда Востока. Стратегия роста на 2023 год»
Дата: 3 декабря, 9:00
Адрес: г. Ташкент, Hilton Tashkent City
Международный женский форум «Звезда Востока». Спикеры дадут восемь инструментов в области личного бренда, эффективных коммуникаций, личностного роста, стратегии продвижения, публичных выступлений.