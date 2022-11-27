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Где искать нетворкинг в декабре: 13 форумов, конференций и фестивалей, которые стоит посетить
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25.11.2022

Где искать нетворкинг в декабре: 13 форумов, конференций и фестивалей, которые стоит посетить

Собрали список актуальных ивентов декабря в странах Центральной Азии, которые помогут развить личный бренд и завести новые знакомства.

Казахстан

Startuphana, @startuphana

startup


Дата: 3 декабря, 14:00

Адрес: г. Астана, Концертный зал Назарбаев Центра

Startuphana — молодежный Digital-фестиваль от Astana Hub. Спикерами выступят специалисты в сферах IT, бизнеса и не только.

Главная задача Startuphana — создать казахоязычное сообщество молодых IT-предпринимателей. В программу входит: выступление спикеров, нетворкинг, конкурсы и розыгрыши призов, консультации по обучающим программам Astana Hub.


Almaty Geek Games Expo, @agge_kz


Дата: 3-4 декабря 2022 года

Адрес: г. Алматы, выставочный центр «Атакент»

Казахстанский конвент фантастики, фэнтези, поп-культуры, комиксов и компьютерных игр, проводящийся в формате ComicCon.

Тематика фестиваля: научная фантастика, комиксы и игровые вселенные, мировые франшизы, фэнтези, мистика, ужасы, стимпанк, социальная фантастика и другие жанры.


Insights Meet-Up от Big Money Kazakhstan


Дата: 4 декабря, 13:00

Место проведения: г. Алматы, Sm.Art Space в Sm.Art Point

Участники получат доступ к нетворкингу и обучению, интерактивной программе, Live-подкасту со всеми спикерами, свыше 100 предпринимателям в одном месте. А эксперты расскажут, как превратить компанию в единорога.


XIII Рождественский благотворительный базар, @asa.kazakhstan


Дата: 4 декабря, 11:00

Адрес: г. Астана, Radisson Astana

ярмарка

4 декабря в Астане пройдет XIII Рождественский благотворительный базар, в котором примут участие посольства 45 стран.

Посетителей ждет лотерея, национальные блюда разных стран, сувениры, одежда, изделия ручной работы и многое другое.


XIII Зимний благотворительный бал


Дата: 8 декабря, 19:00

Адрес: г. Астана, отель Hilton Astana

XIII Зимний благотворительный бал — это единственный в Казахстане бал с историей.

Он проводится с целью привлечения внимания общественности к вопросам получения качественного образования детьми с особыми потребностями и поддержки талантливой молодежи.


«Креаторий»


Дата: 10 декабря, 10:00.

Адрес: Алматы

«Креаторий» — это главное креативное событие, объединяющее digital-спецов, экспертов и предпринимателей в одном месте.

Участники узнают, как стать ярким брендом среди сотни других проектов, как собрать классную команду и вдохновлять ее.


KAIZEN Форум

business event


Дата: 11 декабря, 10:00

Адрес: г. Алматы, отель Rixos

Бизнес-мероприятие от Маргулана Сейсембаева для предпринимателей и не только. На протяжении всего дня будут выступать разные спикеры: Еркин Длимбетов, Марина Авдеева, Шарипов Улугбек, Мурат Алиханов и другие.


Sunset Music Fest, @sunset_music_fest


Дата: 11 декабря, 18:00

Адрес: г. Алматы, Еvent space FORUM

На фестивале Sunset в Алматы гостей ждет выступление именитых артистов и музыкантов из России и Казахстана, лотерея с призами, аллея игр и фото-зон, еда и напитки на любой вкус. Каждый гость, посетивший фестиваль, внесет вклад в благотворительность.


Чемпионат мира по рапиду и блицу


Дата: 25-30 декабря

Адрес: г. Алматы

Международная шахматная федерация сообщила даты и место проведения чемпионат мира по рапиду и блицу. Турнир пройдет с 25 декабря по 30 декабря в Алматы, Казахстан.

Кыргызстан

One Magazine Awards, @onemagkg

business event


Дата: 3 декабря, 17:00

Адрес: г. Бишкек, Кыргызский драматический театр

One Magazine Awards — это престижная бизнес премия, на которой награждаются лучших из лучших компаний в различных категориях, а также личности, внесшие вклад в развитие Кыргызстана. В этом году будет представлено 12 номинаций.


«Форум Франшиз», @bizfranchise


Дата: 3 декабря, 10:00

Адрес: г. Бишкек, здание национальной филармонии им. Т. Сатылганова

Став участников форума, вы сможете узнать о лучших франшизах, программах грантов и возможностях инвестиций не только Кыргызстана, но и других стран. У посетителей будет возможность пообщаться лично с основателями крупных компаний.


IT-конференция DevFest, @gdg_bishkek


Дата: 11 декабря, 10:00

Адрес: г. Бишкек, ул. Токомбаева, 7/6

В течение восьми часов параллельно будут проводится две сессии. Больше 15 местных специалистов и зарубежных экспертов поделятся своим практическим опытом и техническими докладами в таких областях как: Web-development, Cloud, Android, QA и других.

Узбекистан

Форум «Звезда Востока. Стратегия роста на 2023 год»

business event


Дата: 3 декабря, 9:00

Адрес: г. Ташкент, Hilton Tashkent City

Международный женский форум «Звезда Востока». Спикеры дадут восемь инструментов в области личного бренда, эффективных коммуникаций, личностного роста, стратегии продвижения, публичных выступлений.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.