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Где бесплатно учиться в 2022 году: 8 стипендиальных программ в разных странах
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12.01.2022

Где бесплатно учиться в 2022 году: 8 стипендиальных программ в разных странах

Начало года — отличное время, чтобы задуматься о будущей учебе. Мы собрали список стипендиальных программ в разных странах, куда вы успеете подать заявку.


Стипендия от правительства Румынии


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Каждый год правительство Румынии предоставляет ряд стипендий гражданам из стран, не входящих в Европейский Союз. Доступны программы для студентов бакалавриата, магистрантов и докторантов. Выбрать можно любую область, кроме медицины и фармацевтики.

Обучение ведется на румынском, для докторантов есть возможность выбрать язык обучения. В рамках стипендиальной программы кандидаты могут пройти годовой курс по изучению румынского языка и культуры.

В пакет документов входят:

— дипломы и транскрипты

— свидетельство о рождении

— копия первых трех страниц паспорта

— Curriculum Vitae, для докторантов — письмо о планируемых исследованиях.

Все документы должны быть переведены на румынский или английский языки.

Стипендия оплачивает учебу, перелет, медицинскую страховку, ежемесячные выплаты на проживание.

Дедлайн: 15 марта.


Стипендия от Monash University, Австралия

Monash University входит в престижную «Группу восьми лучших австралийских университетов» и является одним из лучших вузов мира. Большой упор здесь делается на исследовательскую деятельность. Сотрудники и студенты публикуют около 5000 научных статей и исследований каждый год. В учебном заведении несколько видов стипендиальных программ, предназначенных для магистрантов и докторантов.

Доступные направления: искусство, бизнес и экономика, образование, право, информационные технологии, медицина, сестринское дело и науки о здоровье, искусство, дизайн и архитектура, фармацевтические науки.

В пакет документов входят:

— дипломы и транскрипты

— сертификат о знании английского языка

— письмо с планом исследований.

Стипендия оплачивает учебу, перелет, проживание, общая сумма — до $30 000.

Дедлайн: для международных студентов два раунда подачи документов, до 31 марта и 31 августа каждого года.


Стипендия от National Chiao Tung University, Тайвань


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National Chiao Tung University входит в топ 5% мировых учебных заведений по разным рейтингам. Предоставляет стипендии для международных студентов всех уровней: бакалавриата, магистратуры, докторантуры, вне зависимости от специальности.

В пакет документов входят:

— дипломы и транскрипты, учебный план

— два рекомендательных письма

— сертификат о знании английского языка

— документы, подтверждающие национальность и финансовый статус.

Стипендия оплачивает учебу, проживание. Ежемесячные выплаты для бакалавров — NT$21 000, магистрантов — NT$22 000, докторантов — NT$29 000.

Дедлайн: 5 марта, для бакалавров есть второй набор, заканчивающийся 30 сентября.


Стипендии от University of Bologna, Италия

University of Bologna — старейший университет в мире, считается, что он был основан в 1088 году. Входит в крупные европейские ассоциации вузов. Главная гордость учебного заведения — библиотека, в которой находится более 200 000 томов.

Вуз предлагает стипендии иностранным студентам для получения степени бакалавра или магистра по всем программам.

Стипендия присуждается на основе результатов SAT, GRE, TOLC на один год, с возможностью возобновления. Кандидаты должны быть не старше 30 лет.

Стипендия оплачивает обучение и предоставляет выплаты в размере €11 000.

Дедлайн: для бакалавров — 31 апреля, для магистрантов — 31 марта.


Стипендии от Beijing Institute of Technology, Китай


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BIT — один из 30 лучших вузов Китая, известный качеством преподавания и высоким уровнем трудоустройства. Предлагает финансируемые программы для магистрантов и докторантов, которые преподаются на двух языках — английском и китайском.

Кандидаты на магистратуру должны быть не старше 35 лет, на докторантуру — 40 лет.

В пакет документов входят:

— копии дипломов, транскриптов, паспорта

— Curriculum Vitae

— персональный план обучения

— два рекомендательных письма

— сертификат о знании языка, для программ на китайском — HSK от пятого уровня, на английском — IELTS 5.5 или TOEFL 80.

Стипендия оплачивает учебу, перелет, медицинскую страховку, ежемесячные выплаты на проживание в размере 3 000 юаней для магистров, 3500 для докторантов.

Дедлайн: 15 апреля


Стипендия от University of Geneva, Швейцария

Стипендию учредил факультет естественных наук University of Geneva. Предлагаются магистерские программы в астрономии, биологии, химии и биохимии, информатике, математике, физике, фармацевтических науках, науки о Земле и окружающей среде.

В пакет документов входят:

— Curriculum Vitae — не больше двух страниц

— копии дипломов, транскриптов и паспорта

— мотивационное письмо с описанием научных целей

— желательны два рекомендационных письма и сертификаты международных тестов.

Заявка подается в онлайн-формате, все документы должны быть собраны в одном PDF-файле.

Размер стипендии — CHF 10 000-15 000 в год.

Дедлайн: 15 марта.


Стипендия от Norwegian Business School, Норвегия


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NBS — крупнейшая бизнес-школа в Норвегии и вторая по величине в Европе. Имеет четыре кампуса, главный из которых расположен в Осло. BI Presidential Scholarship предлагает стипендии иностранным абитуриентам магистратуры.

В пакет документов входят:

— транскрипты и дипломы, паспорт и справка о доходах

— мотивационное письмо, описывающее почему кандидат достоин стипендии

— Curriculum Vitae

— сертификаты тестов IELTS или TOEFL и GMAT илиGRE.

Стипендия покрывает стоимость обучения и проживания.

Дедлайн: 1 марта.


Стипендия от Australian National University, Австралия

Australian National University — государственный вуз, состоящий из семи колледжей и Института передовых исследований, где проводятся научные работы. Стипендия предлагается студентам-исследователям по всем образовательным программам.

В пакет документов входят:

— дипломы и транскрипты

— план исследовательской деятельности

— сертификат о знании английского языка.

Стипендия оплачивает обучение, проживание и перелет, всего — $28 854 в год.

Дедлайн: два раунда подачи заявок, до 31 августа и 15 апреля каждый год.

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