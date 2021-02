Гай Ричи снимет свой фильм о Второй мировой войне

Гай Ричи снимет фильм «Ministry of Ungentlemanly Warfare», рассказывающий о событиях Второй мировой войны.

Картина основана на книге Ministry of Ungentlemanly Warfare: How Churchill’s Secret Warriors Set Europe Ablaze and Gave Birth to Modern Black Ops историка Дэмиена Льюиса. По сюжету в 1939 году Британия во главе с Черчиллем пытается дать отпор нацистам нетрадиционными военными способами. Для этого создается отряд супербойцов, которые проводят сверхсекретные операций в тылу врага.

Производством ленты займется компания Paramount Pictures, которая в 2015 году приобрела права на экранизацию. Продюсерами выступят Джерри Брукхаймер и Чед Оман. Над сценарием работали Араш Амел, Пол Тамаси и Эрик Джонсон.

Источник: daily.afisha.ru