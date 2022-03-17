Гаухар Бауыржанкызы о том, как стала сотрудницей крупнейшей компании мира

Гаухар Бауыржанкызы рассказала, как переехала в США и построила успешную карьеру в новой стране.





Гаухар Бауыржанкызы, город — Сан-Франциско, Business Operations Manager, Walmart Connect

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О переезде

Учиться в Штатах было моей мечтой с пяти лет. Будучи ребенком, я услышала, что лучшие университеты мира находятся в США. Решила, что мне надо стремиться туда, быть там.

Поэтому в 2013 году я поступила в Northeastern University в Бостоне и переехала в США. Выбрала для обучения двойную специальность: экономику и математику с под-специальностью в программировании. Хотела получить международное образование и опыт работы за границей.

Об адаптации и сложностях

США и Казахстан — как два параллельных мира. В этих странах все делается по-другому. Уходит достаточно долгое время, чтобы разобраться со всеми нюансами.

Самая острая проблема всегда связана с жильем. Другие сложности могут включать в себя: огромную конкуренцию, получение разрешения на работу, языковой барьер, американский подход к обучению и работе, особенности медицинской системы. Я сразу ограничила общение на русском и казахском языках, записалась на extracurricularactivities, завела друзей среди иностранцев и местных. Все эти шаги помогли влиться в среду, понять американскую культуру и устои, избавиться от языкового барьера.





США — страна контрастов. Ты можешь гулять в красивом, современном месте, где все чисто, цветут растения и кипит жизнь. А буквально в двух шагах от тебя будет находиться «убитый», грязный район, где все разваливается и высокий уровень криминала.

При переезде, доверьтесь и полностью отдайтесь процессу перестройки. Все новое может казаться чужим, непривычным и страшным, но этот опыт вас закалит, откроет новый взгляд на жизнь, сделает сильнее. Четко понимайте, зачем вы приехали и что хотите получить от этого опыта. Планируйте наперед, не ждите до последнего момента.

Знакомьтесь с людьми. Не забывайте, что вы в новой стране, где никого не знаете. Будьте верны себе и честны перед собой.

О развитии и карьере

За время обучения в университете я прошла две полугодовые стажировки в финансовом секторе на полной ставке в крупных корпорациях: State Street Corporation в Бостоне и Piper Sandler в Лос-Анджелесе. После окончания нашла работу в маленькой технической компании Empyrean Solutions, которая предоставляла программное обеспечение для банков. Через три месяца кардинально поменяла жизнь, приняв предложение о работе в инвестиционном банке Piper Sandler, где проходила стажировку, будучи студенткой.





Спустя год снова сменила род деятельности и перешла на работу в крупнейшую корпорацию мира — Walmart. Для меня это был колоссальный скачок и опыт. Довелось поработать над многими разнообразными и значительными проектами, увидеть, как происходит построение бизнеса с нуля, вырабатываются стратегии и операционный план, осуществляется масштабирование проектов.

Позитивный настрой, терпение, проактивная подача заявок, нетворкинг и связи могут помочь найти первую работу

Пробуйте все и стучитесь во все двери, одна из них точно откроется.

Нужно развивать аналитические способности, умение излагать свои мысли четко и слаженно, отстаивать свою точку зрения, работать самостоятельно и в команде. Если вы планируете продвигаться по карьерной лестнице, учитесь презентовать свои идеи и говорить перед аудиторией, развиваться в рамках своей специальности.

В данный момент я учусь новым вещам и готовлюсь к переезду в Канаду. Получила работу в стартапе, поэтому буду развиваться и работать дальше.

Как повлиял переезд

Переезд и жизнь в другой стране в раннем возрасте заставляют быстрее повзрослеть и полностью взять на себя ответственность за собственную жизнь.

Я много работала над собой и старалась. Мне на пути попадались хорошие люди, которые помогали, предоставляли возможности, учили. И, конечно же, мне помогает огромная любовь и поддержка семьи и друзей.