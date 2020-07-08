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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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ГАТОБ имени Абая объявляет конкурс для непрофессиональных исполнителей
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Сегодня в 10:25

ГАТОБ имени Абая объявляет конкурс для непрофессиональных исполнителей

ГАТОБ им. Абая с 13 июля по 9 августа объявляет онлайн-конкурс «Абай әндері» для непрофессиональных исполнителей.

В конкурсе смогут принять участие все желающие, включая жителей других тюркских стран. Для этого нужно исполнить полюбившееся произведение Абая, записать и отправить видео.

Все подробности мероприятия на официальном сайте и в аккаунтах в социальных сетях театра. Видеозаписи участников конкурса разместят на официальном YouTube-канале театра, где и будет проходить открытое онлайн-голосование. Все победители получат грамоты и дипломы от организаторов, а наиболее отличившихся исполнителей пригласят на постановки в театр.

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#алматы #конкурс #азия #абай
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