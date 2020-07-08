ГАТОБ имени Абая объявляет конкурс для непрофессиональных исполнителей

ГАТОБ им. Абая с 13 июля по 9 августа объявляет онлайн-конкурс «Абай әндері» для непрофессиональных исполнителей.

В конкурсе смогут принять участие все желающие, включая жителей других тюркских стран. Для этого нужно исполнить полюбившееся произведение Абая, записать и отправить видео.

Все подробности мероприятия на официальном сайте и в аккаунтах в социальных сетях театра. Видеозаписи участников конкурса разместят на официальном YouTube-канале театра, где и будет проходить открытое онлайн-голосование. Все победители получат грамоты и дипломы от организаторов, а наиболее отличившихся исполнителей пригласят на постановки в театр.