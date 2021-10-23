Gartner назвала 12 самых перспективных технологий следующего года

Аналитики консалтинговой компании Gartner отобрали 12 технологий, которые окажут наибольшее влияние на бизнес-среду в ближайшие несколько лет.
12 стратегических технологических трендов 2022 года:
1. Генеративный искусственный интеллект
2. Фабрики данных
3. Территориально-распределенные предприятия
4. Облачные платформы
5. Автономные системы
6. Интеллект принятия решений
7. Составные приложения
8. Гиперавтоматизация
9. Вычисления, укрепляющие конфиденциальность
10. Сеть кибербезопасности
11. Разработка искусственного интеллекта
12. Совокупный опыт
Источник: incrussia.ru