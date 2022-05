Harry's House стал третьим сольным альбомом в карьере Стайлза. Альбом записывался в нескольких студиях в Великобритании, Лос-Анджелесе и Токио в период с 2020 по 2021 год.

В лонгплей вошли 13 треков, в том числе представленный в апреле As It Was — его экранизировала украинская постановщица Таня Муиньо. Композиция уже успела возглавить Apple Music в 30 странах.



Источник: afisha.ru