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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Гарри Стайлз, Expo 2020 и Día de Muertos: 10 концертов и фестивалей, которые можно посетить в 2021 году
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Сегодня в 13:55

Гарри Стайлз, Expo 2020 и Día de Muertos: 10 концертов и фестивалей, которые можно посетить в 2021 году

EXPO 2020


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Место проведения: Дубай

Дата: с октября по март 2022 года

Самое громкое событие этого года. У выставки три подтемы: «Возможности», «Мобильность» и «Устойчивое развитие». Участвует больше 190 стран, можно увидеть уникальные павильоны в форме сокола, арки и панорамный экран на 360°.


Концертный тур Гарри Стайлза


Гарри Стайлс.jpg

Место проведения: Нью-Йорк, Милуоки, Портленд, Сакраменто, Сан-Хосе, Сан-Диего, Инглвуд, Хьюстон

Дата: с 30 октября по 23 ноября

Английский певец, актер и бывший участник группы One Direction. После распада группы он занимается сольной карьерой. Запланированный тур по США, к радости поклонников, наконец, состоится.


Концертный тур Стинга

Место проведения: Лас-Вегас, Гринсборо

Дата: с 30 октября по 21 ноября

Известный британский музыкант и автор песен. Одна из живых легенд рок-музыки, который балует поклонников и романтичной лирикой, смешивая ее с другими музыкальными жанрами.


Концертный тур Элтона Джона


Элтон Джон.jpg

Место проведения: Манчестер, Лондон, Лидс, Бирмингем, Ливерпуль, Манчестер, Дублин, Белфаст, Абердин, Глазго

Дата: с 30 октября по 14 декабря

Певец, композитор, один из самых популярных исполнителей в жанре рок. Элтон Джон решил порадовать фанатов своего творчества большим концертным туром.


Día de Muertos

Место проведения: Мексика

Дата: с 31 октября по 2 ноября

День мертвых, фестиваль проводится в начале ноября в Мексике и в некоторых латиноамериканских странах. Ко Дню мертвых местные организуют разные мероприятия, готовят костюмы и грим, украшают алтари и приветствуют предков.


Концерт Måneskin


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Место проведения: Лос-Анджелес

Дата: 1 ноября

Название этой группы знакомо всем: победители Евровидения-2021, молодые, талантливые и энергичные исполнители. Согласно расписанию их тура, у них также много концертов в 2022 году.


Концертный тур Андреа Бочелли

Место проведения: Вена, Любляна, Питтсбург, Детройт, Филадельфия, Бостон, Нью-Йорк, Майами

Дата: с 6 ноября по 18 декабря

Популярный певец родом из Италии. Поет в жанре классической музыки. Активно занимается популяризацией оперного искусства. Его европейский тур начался в прошлом году и близится к завершению.


Фестиваль ледовой скульптуры


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Место проведения: Зволле, Нидерланды

Дата: 14 декабря 2021 по 6 марта 2022 года

Голландский фестиваль, где собираются лучшие создатели скульптур со всего мира. Мероприятие семейного формата, в то же время популярное среди молодежи.


Зимний фестиваль света

Место проведения: Кувана, Япония

Дата: с 23 октября по 31 мая 2022 года

Ежегодная японская традиция — создание светового шоу в цветочном парке Набана. Здесь можно увидеть световые туннели, отражение бликов в воде, анимированное и ослепительное шоу. Посещать его лучше всего в вечернее время.


Харбинский международный фестиваль льда и снега

Место проведения: Харбин, Хэйлунцзян, Китай

Дата: с конца декабря 2021 по 25 февраля 2022 года

Фестиваль снежных и ледяных скульптур, который проводится каждый год. Длится один месяц, проходит с 5 января, хотя часть площадок откроется уже в конце декабря.


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