Номинанты на британскую музыкальную премию стали известны в середине января. Лидером тогда оказался Гарри Стайлс. Певца выделили сразу в четырех категориях, включая ключевую из них — «Британский артист года». Его признали лучшим исполнителем года в целом и еще отдельно в жанре поп. Трек Гарри As It Was выбился в топ, а пластинка Harry’s House обошла всех прочих кандидатов на звание «Альбома года».Другие победители:— главный иностранный хит — песня Бейонсе Break My Soul— лучший хип-хоп-артист — рэпер Aitch— лучшая рок-группа — The 1975— лучший продюсер — Дэвид Гетта.С полным списком номинантов и лауреатов можно ознакомиться на официальном сайте BRIT Awards.Источник: srsly.ru