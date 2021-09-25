Футболисты из Центральной Азии, которые играют за сборные России и Европы









ЦСКА, Россия

Казахстанский футболист в начале спортивной карьеры выступал в сборной футбольных клубов Тараза и Астаны. В 2019 году вступил в клуб «Ростов» и отыграл в чемпионате России 17 матчей. В 2020 году футболист перешел в клуб «ЦСКА». Контракт полузащитника до 2025 года. Согласно статистике нынешнего сезона, по оценкам Бахтиер является третьим игроком в клубе.





Рома, Италия

Эльдор родом из Узбекистана. Свою карьеру спортсмен начал в ташкентском клубе «Бунедкор». Затем он играл в составе клуба «Ростов» вместе с Зайнутдиновым. В октябре 2020 года футболист перешел в итальянский клуб «Дженоа», в составе которого играл в Лиге Европы. В августе 2021 года Шомуродов вошел в состав клуба «Рома», под руководством тренера Моуриньо.













ЦСКА, Россия

Футболист родом из Бишкека. В 11 лет переехал в Россию, чтобы учиться в Академии имени Юрия Коноплева. Затем он начал играть в составе казанского клуба «Рубин». В 2018 году он перешел в состав «ЦСКА», где играет на позиции полузащитника.





Иброхимхалиил Юлдашев

Нижний Новогород, Россия

Узбекистанский футболист стартовал в 2019 году в составе клуба «Пахтакор», чемпион Узбекистана, получивший Суперкубок Узбекистана. Играл в «Бунедкоре» и в 2021 году вошел в состав российского футбольного клуба «Нижний Новгород» на позицию защитника.





Невежис, Литва

Молодой спортсмен начал свою спортивную карьеру в 2016 году в команде Атырау, где отыграл три года. В 2019 году подписал контракт с литовским клубом «Нявежис». В 2020 году футболист должен был дебютировать на турнире, но из-за сложностей с пандемией и визой, участвовать в чемпионате не смог. Но дебютировал на Чемпионате Литвы 2021 в составе клуба.













Енисей, Россия

Валерий родом из Кыргызстана. Свою карьеру спортсмен начал в 2009 году, в составе кыргызской команды «Дордой». После этого играл в составе таких российских команд как «Волга», «Химик», «Уфа», «Анжи», «Тюмень», «Торпедо» и белорусский «Динамо». Победитель чемпионата и обладатель кубка Кыргызстана. С 2016 года в качестве защитника выступает в составе клуба «Енисей».





Ахмат, Россия

Казахстанский защитник родом из Костанайской области. Свой путь начал в 2010 году и играл в российских клубах: «Магнитогорск», «Челябинск» и «Тамбов». С 2018 по 2020 годы играл в казахстанских клубах: «Астана», «Тобол» и «Ордабасы», выступал в национальной сборной. С 2020 года играет в составе грозненского клуба «Ахмат».









Уфа, Россия

Родом из Узбекистана. Футболист начал свой спортивный путь в ташкентском клубе «Пахтакора». Играл на позиции атакующего защитника в клубах: «Навбахор», «Локомотив» Ташкента, затем перешел в российский клуб «Спартак». С августа 2021 временно выступает за команду «Уфа».





Евгений Ким

Зенит, Россия

Футболист родом из Алматы. Евгений начал спортивную карьеру в мини-футбольном клубе «Кайрат». В 2013 году спортсмен переехал в Россию, город Санкт-Петербург. И будучи в составе академии участвовал в чемпионатах и выигрывал. За плечами 18-летнего футболиста звание лучшего полузащитника первенства России среди МРО. Сейчас Евгений играет в клубе «Зенит».





Шахзодбек Убайдуллаев

Энергетик-БГУ, Беларусь

Узбекистанский футболист, воспитанник академии «Машал». Его карьера началась в 2020 году, он играл в клубах: «Андижан», «Металлург» и «Шахтер». Сейчас играет в клубе «Энергетик-БГУ», как нападающий.









Бакдаулет Зульфикаров





Энергетик-БГУ, Беларусь

Бакдаулет родом из Шымкента. Казахстанский футболист ранее играл в клубах «Академия Онтустик» и «Кыран». В марте 2021 года перешел в состав белорусского клуба «Энергетик-БГУ» на позицию центрального нападающего.





Константин Энгель

Еддело, Германия

Спортсмен родом из Караганды, свою карьеру защитник начал в немецких клубах: «Оснабрюк», «Энерги», «Ингольштадт 04». Играл в составе казахстанского клуба «Астана» и в национальной сборной. В 2021 году перешел в немецкий футбольный клуб «Еддело».