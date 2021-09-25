Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/c72/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/c72359ce113388cad14ecd57d1a82d78.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
futbolisty-iz-central-noy-azii-kotorye-igrayut-za-sbornye-rossii-i-evropy
Футболисты из Центральной Азии, которые играют за сборные России и Европы
71
Главная
/
Наши в мире

Сегодня в 13:45

Футболисты из Центральной Азии, которые играют за сборные России и Европы

Бахтиер Зайнутдинов, @bateka_11


Бахтиер Зайнутдинов.jpg

ЦСКА, Россия

Казахстанский футболист в начале спортивной карьеры выступал в сборной футбольных клубов Тараза и Астаны. В 2019 году вступил в клуб «Ростов» и отыграл в чемпионате России 17 матчей. В 2020 году футболист перешел в клуб «ЦСКА». Контракт полузащитника до 2025 года. Согласно статистике нынешнего сезона, по оценкам Бахтиер является третьим игроком в клубе.


Эльдор Шомуродов, @shomurodov.eldor

Рома, Италия

Эльдор родом из Узбекистана. Свою карьеру спортсмен начал в ташкентском клубе «Бунедкор». Затем он играл в составе клуба «Ростов» вместе с Зайнутдиновым. В октябре 2020 года футболист перешел в итальянский клуб «Дженоа», в составе которого играл в Лиге Европы. В августе 2021 года Шомуродов вошел в состав клуба «Рома», под руководством тренера Моуриньо.


Ильзат Ахметов, @ilzat_akhmetovofficial


Ильзат Ахметов.jpg

ЦСКА, Россия

Футболист родом из Бишкека. В 11 лет переехал в Россию, чтобы учиться в Академии имени Юрия Коноплева. Затем он начал играть в составе казанского клуба «Рубин». В 2018 году он перешел в состав «ЦСКА», где играет на позиции полузащитника.


Иброхимхалиил Юлдашев

Нижний Новогород, Россия

Узбекистанский футболист стартовал в 2019 году в составе клуба «Пахтакор», чемпион Узбекистана, получивший Суперкубок Узбекистана. Играл в «Бунедкоре» и в 2021 году вошел в состав российского футбольного клуба «Нижний Новгород» на позицию защитника.


Султан Кабдрахимов, @kabdrakhimov.sultan

Невежис, Литва

Молодой спортсмен начал свою спортивную карьеру в 2016 году в команде Атырау, где отыграл три года. В 2019 году подписал контракт с литовским клубом «Нявежис». В 2020 году футболист должен был дебютировать на турнире, но из-за сложностей с пандемией и визой, участвовать в чемпионате не смог. Но дебютировал на Чемпионате Литвы 2021 в составе клуба.


Валерий Кичин, @ki4in92


Валерий Кичин.jpg

Енисей, Россия

Валерий родом из Кыргызстана. Свою карьеру спортсмен начал в 2009 году, в составе кыргызской команды «Дордой». После этого играл в составе таких российских команд как «Волга», «Химик», «Уфа», «Анжи», «Тюмень», «Торпедо» и белорусский «Динамо». Победитель чемпионата и обладатель кубка Кыргызстана. С 2016 года в качестве защитника выступает в составе клуба «Енисей».


Марат Быстров, @bmv_96

Ахмат, Россия

Казахстанский защитник родом из Костанайской области. Свой путь начал в 2010 году и играл в российских клубах: «Магнитогорск», «Челябинск» и «Тамбов». С 2018 по 2020 годы играл в казахстанских клубах: «Астана», «Тобол» и «Ордабасы», выступал в национальной сборной. С 2020 года играет в составе грозненского клуба «Ахмат».


Остон Урунов, @oston_urunov


Остон Урунов.jpg

Уфа, Россия

Родом из Узбекистана. Футболист начал свой спортивный путь в ташкентском клубе «Пахтакора». Играл на позиции атакующего защитника в клубах: «Навбахор», «Локомотив» Ташкента, затем перешел в российский клуб «Спартак». С августа 2021 временно выступает за команду «Уфа».


Евгений Ким

Зенит, Россия

Футболист родом из Алматы. Евгений начал спортивную карьеру в мини-футбольном клубе «Кайрат». В 2013 году спортсмен переехал в Россию, город Санкт-Петербург. И будучи в составе академии участвовал в чемпионатах и выигрывал. За плечами 18-летнего футболиста звание лучшего полузащитника первенства России среди МРО. Сейчас Евгений играет в клубе «Зенит».


Шахзодбек Убайдуллаев

Энергетик-БГУ, Беларусь

Узбекистанский футболист, воспитанник академии «Машал». Его карьера началась в 2020 году, он играл в клубах: «Андижан», «Металлург» и «Шахтер». Сейчас играет в клубе «Энергетик-БГУ», как нападающий.



Бакдаулет Зульфикаров


Бакдаулет Зульфикаров.jpg

Энергетик-БГУ, Беларусь

Бакдаулет родом из Шымкента. Казахстанский футболист ранее играл в клубах «Академия Онтустик» и «Кыран». В марте 2021 года перешел в состав белорусского клуба «Энергетик-БГУ» на позицию центрального нападающего.


Константин Энгель

Еддело, Германия

Спортсмен родом из Караганды, свою карьеру защитник начал в немецких клубах: «Оснабрюк», «Энерги», «Ингольштадт 04». Играл в составе казахстанского клуба «Астана» и в национальной сборной. В 2021 году перешел в немецкий футбольный клуб «Еддело».

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#нашивмире #казахивроссии #казахивмире #узбекивмире #узбекивроссии
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Как казахи строят карьеру за рубежом: 7 историй соотечественников
3958
Счастливые люди и лучшие условия для бизнеса: топ-7 стран для переезда
1190
Как из маленького города в Карагандинской области переехать в Турцию и начать бизнес
10575