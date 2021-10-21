Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
frii-i-partnery-zapustili-akselerator-dlya-poiska-finteh-startapov-dlya-bankov-kazahstana
ФРИИ и партнеры запустили акселератор для поиска финтех-стартапов для банков Казахстана
79
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 11:13

ФРИИ и партнеры запустили акселератор для поиска финтех-стартапов для банков Казахстана

Фонд развития интернет-инициатив, Tech Hub международного финансового центра Астана и Mastercard запустили акселератора для поиска финтех-стартапов для банков Казахстана. Лучшие проекты смогут запустить пилотный проект с одним или несколькими банками-партнерами.

Участники акселератора получат возможность запустить пилот с Altyn Bank, Eurasian Bank, Freedom Finance Bank и поддержку от Tech Hub и Mastercard.

Организаторы уделят внимание проектам по направлениям:

— цифровые продукты и сервисы для клиентов банка: от физических лиц и малого бизнеса до корпораций и государственных учреждений

— геймификация

— инструменты для развития продаж/работы с клиентами

— инновации в телефонии

— управление персоналом и обучение сотрудников

— информационная безопасность

— автоматизация и роботизация бизнес-процессов в банке.

Проект оценят по нескольким критериям: соответствие направлениям поиска, наличие команды от двух человек, наличие юридического лица или готовность его создать для проведения пилота. Проекты, прошедшие отбор, представят свои решения топ-менеджменту банков на питч-сессии 21 декабря 2021 года. В случае успеха участники питч-сессии смогут запустить пилотный проект с одним или несколькими банками-партнерами.

Подать заявку на участие в акселераторе могут компании России, Казахстана и других стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Европы и Америки. Заявки принимаются до 23 ноября на сайте акселератора.

Источник: rb.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#стартап #банк #инвестиции #акселератор #финтех
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Netflix анонсировал свой первый российский сериал
1170
Акимат Астаны заработает по принципу ЦОНов
1796
В Казахстане запустили цифровой паспорт для получения услуг онлайн
1085