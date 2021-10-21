ФРИИ и партнеры запустили акселератор для поиска финтех-стартапов для банков Казахстана

Фонд развития интернет-инициатив, Tech Hub международного финансового центра Астана и Mastercard запустили акселератора для поиска финтех-стартапов для банков Казахстана. Лучшие проекты смогут запустить пилотный проект с одним или несколькими банками-партнерами.

Участники акселератора получат возможность запустить пилот с Altyn Bank, Eurasian Bank, Freedom Finance Bank и поддержку от Tech Hub и Mastercard.

Организаторы уделят внимание проектам по направлениям:

— цифровые продукты и сервисы для клиентов банка: от физических лиц и малого бизнеса до корпораций и государственных учреждений

— геймификация

— инструменты для развития продаж/работы с клиентами

— инновации в телефонии

— управление персоналом и обучение сотрудников

— информационная безопасность

— автоматизация и роботизация бизнес-процессов в банке.

Проект оценят по нескольким критериям: соответствие направлениям поиска, наличие команды от двух человек, наличие юридического лица или готовность его создать для проведения пилота. Проекты, прошедшие отбор, представят свои решения топ-менеджменту банков на питч-сессии 21 декабря 2021 года. В случае успеха участники питч-сессии смогут запустить пилотный проект с одним или несколькими банками-партнерами.

Подать заявку на участие в акселераторе могут компании России, Казахстана и других стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Европы и Америки. Заявки принимаются до 23 ноября на сайте акселератора.

Источник: rb.ru