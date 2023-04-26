Freedom Holding Corp. приобретает cервисы Aviata и Chocotravel

Freedom Holding Corp. сообщает о приобретении у Холдинга Choco 100% долей в сервисах Aviata и Сhocotravel. Завершить покупку планируется до конца года. Общая сумма сделки составляет $32,3 миллиона.

Тимур Турлов, Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp.

Мы выстраиваем полноценную экосистему цифровых сервисов для наших клиентов, поэтому приобретение сервисов Aviata и Chocotravel — это логичный вклад в развитие группы. Данная интеграция позволит нам взаимодействовать с более чем миллионом авиапассажиров в Казахстане, которые считаются экономически активной категорией населения. Благодаря эффективным коммуникациям с действующими клиентами сервисов холдинг сможет добиться существенных синергий: привлечь новых клиентов для платформы банка, а также интегрировать работу Aviata и Chocotravel с платежной системой и страховыми организациями группы.

В секторе купли-продажи авиа- и ж/д билетов как по внутренним, так и по международным направлениям наблюдается положительная тенденция. Отечественные перевозчики уже полностью восстановили пассажиропоток и демонстрируют стабильный рост. По итогам 2022 года казахстанские авиакомпании перевезли рекордные 11 миллионов человек, что на 17% больше пассажиропотока годом ранее и в два раза больше показателя пандемийного 2020 года.

Aviata.kz и Chocotravel.com — самые автоматизированные агентства в СНГ, по версии Amadeus. 76% всех операций по возврату билетов происходит мгновенно в автоматическом режиме, что делает продукт удобным и безопасным в использовании для часто летающих пассажиров.