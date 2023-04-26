Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
freedom-holding-corp-priobretaet-cervisy-aviata-i-chocotravel
Freedom Holding Corp. приобретает cервисы Aviata и Chocotravel
141
Главный

Вчера в 11:14

Freedom Holding Corp. приобретает cервисы Aviata и Chocotravel

Freedom Holding Corp. сообщает о приобретении у Холдинга Choco 100% долей в сервисах Aviata и Сhocotravel. Завершить покупку планируется до конца года. Общая сумма сделки составляет $32,3 миллиона.

Тимур Турлов, Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp.

Мы выстраиваем полноценную экосистему цифровых сервисов для наших клиентов, поэтому приобретение сервисов Aviata и Chocotravel — это логичный вклад в развитие группы. Данная интеграция позволит нам взаимодействовать с более чем миллионом авиапассажиров в Казахстане, которые считаются экономически активной категорией населения. Благодаря эффективным коммуникациям с действующими клиентами сервисов холдинг сможет добиться существенных синергий: привлечь новых клиентов для платформы банка, а также интегрировать работу Aviata и Chocotravel с платежной системой и страховыми организациями группы.

В секторе купли-продажи авиа- и ж/д билетов как по внутренним, так и по международным направлениям наблюдается положительная тенденция. Отечественные перевозчики уже полностью восстановили пассажиропоток и демонстрируют стабильный рост. По итогам 2022 года казахстанские авиакомпании перевезли рекордные 11 миллионов человек, что на 17% больше пассажиропотока годом ранее и в два раза больше показателя пандемийного 2020 года.

Aviata.kz и Chocotravel.com — самые автоматизированные агентства в СНГ, по версии Amadeus. 76% всех операций по возврату билетов происходит мгновенно в автоматическом режиме, что делает продукт удобным и безопасным в использовании для часто летающих пассажиров.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #chocotravel #aviata #freedomfinance #покупка
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Вечер национальной хореографии в «Астана Балет»
1279
Евразийская международная книжная выставка-ярмарка Eurasian Book Fair
1593
MEGA Arena запускает обучение катанию на коньках для детей
4108
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.