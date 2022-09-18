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Freedom Finance получила статус квалифицированного инвестора в Китае
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Сегодня в 10:37

Freedom Finance получила статус квалифицированного инвестора в Китае

Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР признала Freedom Finance Global квалифицированным иностранным инвестором.

Свидетельство дает компании право инвестировать в китайские ценные бумаги и другие финансовые инструменты. Компания из холдинга Тимура Турлова первой в Центральной Азии получила такое свидетельство.

В качестве кастодиана Freedom Finance Global выбрала China Construction Bank. Он имеет большой опыт и удерживает лидерство в отрасли, а также может удовлетворить разные запросы, отметил бизнесмен.

Источник: spot.uz

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