Французский бренд Coperni представил платье из жидкого трикотажа. Его распылили на модель во время показа

Французский бренд Coperni представил на Неделе моды в Париже платье из жидкого трикотажа. Модель Белла Хадид вышла на подиум в нижнем белье, где на нее распылили жидкость, которая затвердела, превратившись в белое платье.

Идея технологии принадлежит компании Fabrican, основанной испанским модельером и ученым Манелем Торресом. Жидкость содержит хлопчатобумажные или синтетические волокна. Они взвешены в полимерном растворе, который испаряется при контакте с телом. После ношения такое платье можно снять и растворить для повторного использования.

Источник: incrussia.ru



