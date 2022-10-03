Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
francuzskiy-brend-coperni-predstavil-plat-e-iz-zhidkogo-trikotazha-ego-raspylili-na-model-vo-vremya-pokaza
Французский бренд Coperni представил платье из жидкого трикотажа. Его распылили на модель во время показа
233
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:37

Французский бренд Coperni представил платье из жидкого трикотажа. Его распылили на модель во время показа

Французский бренд Coperni представил на Неделе моды в Париже платье из жидкого трикотажа. Модель Белла Хадид вышла на подиум в нижнем белье, где на нее распылили жидкость, которая затвердела, превратившись в белое платье.



Идея технологии принадлежит компании Fabrican, основанной испанским модельером и ученым Манелем Торресом. Жидкость содержит хлопчатобумажные или синтетические волокна. Они взвешены в полимерном растворе, который испаряется при контакте с телом. После ношения такое платье можно снять и растворить для повторного использования.

Источник: incrussia.ru

б2.png

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#мода #франция #технологии #платье #беллахадид
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Конференция по формату Международной модели ООН пройдет среди молодежи в Астане
1010
Самым популярным в мире TikTok-блогером стал итальянец Хаби Лейм
814
The Last of Us: Part II выйдет в свет 19 июня
1344
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.