Француз о друзьях-казахах и том, почему не стоит бояться жизни в Казахстане

О переезде

О городе

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О местах

Что нужно знать перед приездом экспатам

Я промышленный директор франко-казахстанского совместного предприятия, расположенного в Нур-Султане — производителя грузовых и пассажирских электровозов.Мое представление о Казахстане было основано на истории страны, и передо мной был образ СССР конца восьмидесятых.Когда мне предложили приехать сюда, первой мыслью был образ кочевников, пересекавших страну в прошлом. Это было похоже на мгновенную вспышку, которая через пять минут сменилась поиском информации в Google о городе. Я заметил, что столицу можно сравнить с небольшим Дубаем. Мой друг, работавший в то время в Астане, подтвердил мою догадку. После разговора с ним я принял решение приехать сюда для работы.Видеть, как все строится, и много энергии используется для привлечения иностранных инвесторов — вдохновляет. Я был этому удивлен.Здесь хорошо совмещаются культуры разных стран.Поскольку в городе не очень хорошо говорят по-английски, сложно открыть для себя город самостоятельно. Мне повезло, потому что я нашел здесь друзей-казахов.Там много иностранцев. Мы обмениваемся хорошими советами, чтобы открыть для себя город. Амбассадоры этой группы ежедневно выполняют работу. Задача одной из рабочих групп InterNations — разработать руководство для иностранцев, которые присоединяются к городу. Нам нужны волонтеры для участия в этой группе.Они помогут, если вам нужна помощь, они сделают для вас все возможное. На работе я заметил, что если правила хорошо прописаны, работа выполняется хорошо. Одна из областей, требующих улучшения — это то, как люди водят машину.«Астана Опера» — это место для открытий. Гуляя по Астане, я обнаружил в старом части города множество маленьких улочек, о которых многие иностранцы не знают. Люблю гулять по набережной реке Ишим на юго-восток.Из ресторанов мне нравятся LineBrew, «Тифлис», а «Турфан» — ресторан с лучшим соотношением цены и качества, Felice — для меня лучший ресторан европейской кухни.Есть сильное желание развивать город. Конечно, есть некоторые правила, которые нужно знать, но не так много. Культурный разрыв с европейскими, американскими или другими азиатскими странами не так уж велик.В городе остерегайтесь льда в марте, когда он начнет таять. Это может быть опасно для жизни. Не стесняйтесь присоединиться к InterNations, которые организовывают множество мероприятий.