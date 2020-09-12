Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/08b/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/08b9420361354ef77e41e360c966e508.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
francuz-o-druz-yah-kazahah-i-tom-pochemu-ne-stoit-boyat-sya-zhizni-v-kazahstane
Француз о друзьях-казахах и том, почему не стоит бояться жизни в Казахстане
147

Xavier Moreau (Хавьер Моро)

Промышленный директор Alstom Kazakhstan, родной город — Фонтенбло, Linkedin

/
/

Сегодня в 11:55

Француз о друзьях-казахах и том, почему не стоит бояться жизни в Казахстане

О переезде
Я француз, в Казахстан переехал по работе в 2018 году. Я промышленный директор франко-казахстанского совместного предприятия, расположенного в Нур-Султане — производителя грузовых и пассажирских электровозов.

photo5397869208206946021.jpg

До переезда в Нур-Султан я работал в той же сфере в Йоханнесбурге, Южная Африка. Мое представление о Казахстане было основано на истории страны, и передо мной был образ СССР конца восьмидесятых.

О городе
Я понятия не имел об экономическом и социальном развитии страны. Когда мне предложили приехать сюда, первой мыслью был образ кочевников, пересекавших страну в прошлом. Это было похоже на мгновенную вспышку, которая через пять минут сменилась поиском информации в Google о городе. Я заметил, что столицу можно сравнить с небольшим Дубаем. Мой друг, работавший в то время в Астане, подтвердил мою догадку. После разговора с ним я принял решение приехать сюда для работы.

Мое первое впечатление — это современная инфраструктура и быстрый рост столицы. Видеть, как все строится, и много энергии используется для привлечения иностранных инвесторов — вдохновляет. Я был этому удивлен.

photo5397869208206946019.jpg

Во-вторых, покидая Южную Африку, страну, которая так долго страдает от расизма, я был удивлен тем как дружно здесь живут люди с различными культурами, религиями и образованием. Здесь хорошо совмещаются культуры разных стран.

Переехать в Астану сложно без помощи или наставничества знающих людей. Поскольку в городе не очень хорошо говорят по-английски, сложно открыть для себя город самостоятельно. Мне повезло, потому что я нашел здесь друзей-казахов.

Я являюсь частью InterNations Astana, группы, к которой может присоединиться каждый. Там много иностранцев. Мы обмениваемся хорошими советами, чтобы открыть для себя город. Амбассадоры этой группы ежедневно выполняют работу. Задача одной из рабочих групп InterNations — разработать руководство для иностранцев, которые присоединяются к городу. Нам нужны волонтеры для участия в этой группе.

О людях
Люди здесь добрые, без какой-либо политики. Они помогут, если вам нужна помощь, они сделают для вас все возможное. На работе я заметил, что если правила хорошо прописаны, работа выполняется хорошо. Одна из областей, требующих улучшения — это то, как люди водят машину.

Казахстанская молодежь полностью образована и живет по всем западным кодексам.

О местах
Как суперфан хоккейной команды «Барыс», одно из моих любимых мест — «Барыс Арена». «Астана Опера» — это место для открытий. Гуляя по Астане, я обнаружил в старом части города множество маленьких улочек, о которых многие иностранцы не знают. Люблю гулять по набережной реке Ишим на юго-восток.

photo5397869208206946020.jpg

Мои любимые места для покупок — «Евразия» и «Артем». Из ресторанов мне нравятся LineBrew, «Тифлис», а «Турфан» — ресторан с лучшим соотношением цены и качества, Felice — для меня лучший ресторан европейской кухни.

Что нужно знать перед приездом экспатам
Людям, которые никогда не были в Казахстане, не нужно бояться этой страны и Нур-Султана. Есть сильное желание развивать город. Конечно, есть некоторые правила, которые нужно знать, но не так много. Культурный разрыв с европейскими, американскими или другими азиатскими странами не так уж велик.

Что касается погоды, мы можем привыкнуть к холодной и сухой погоде легче, чем к жаркой.

photo5397869208206946022.jpg

Зимой вам понравятся парки с ледяными скульптурами, а также прогулки по берегу реки Ишим. В городе остерегайтесь льда в марте, когда он начнет таять. Это может быть опасно для жизни. Не стесняйтесь присоединиться к InterNations, которые организовывают множество мероприятий.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#иностранцыобастане #экспаты #foreignerskazakhstan #astanathroughtheeyesofforeigners #expatsinastana
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Eray Yuksek ( Эрай Юксек)
4705
ILIJA PSALTIROV (ИЛИЯ ПСАЛТИРОВ)
4993
Иностранец из Турции о том, почему в Астане морозы переносятся легче, чем в Москве, и...
4804