Франческа Томлин из Великобритании о жизни в Казахстане, любимых местах, местной кухне и традициях

Франческа Томлин из Великобритании рассказала об опыте жизни в Казахстане, любимых местах в Алматы и о любви к своей работе.





О себе

Я родом из Нотингема, Великобритания. После окончания университета два года работала в Лондоне, затем еще пять лет в Дубае. Уже два года живу и работаю в Казахстане.

Я пожила в нескольких странах, поэтому разговариваю на английском, испанском и немного на арабском и русском языках.

О переезде и первом впечатлении

Я переехала в Казахстан из Дубая в августе 2021 года. Мне хотелось чего-то нового, отличающегося от ОАЭ. Еще я хотела изучить новую для себя культуру.

До приезда в Казахстан я ничего о нем не знала. Только понимала, что эта страна будет отличаться от ОАЭ. Честно говоря, это был случайный выбор.

Когда я приземлилась в аэропорту, испытала шок. Во-первых, меня удивило, что никто не говорит на английском. Во-вторых, меня впечатлила новая культура. Там, откуда я родом, вполне нормально улыбаться людям, которых ты не знаешь. А здесь все работает по-другому. Требуется немного больше времени, чтобы узнать людей, чтобы они открылись.

О деятельности

Я с раннего возраста знала, что хочу быть учителем. Для меня это не работа, а любимое занятие.

В Казахстане я тоже работаю учителем



В Казахстане я тоже работаю учителем. Обучаю детей четырех-пяти лет в британской школе. Мне нравится работать с детьми. Они делают каждый день веселым, не похожим на другие.

У меня хорошая команда из местных сотрудников и других экспатов. Мы все хорошо дружим и общаемся.

О Казахстане

Я живу в Алматы, и мне здесь нравится. Мне потребовалось много времени, чтобы адаптироваться. Но теперь, когда я узнала интересные места и познакомилась с хорошими людьми, чувствую себя более уверенно.

В Алматы так много мест, куда можно сходить. Мне особенно нравится ночная жизнь в городе. Мои любимые заведения: кафе «Неделька», «Дареджани», Navat, Wine room. Мне также нравится Шымбулак, Чарынский каньон. Озеро Кольсай — самое красивое место, которое я когда-либо видела. Еще люблю отдыхать на дачах друзей и собирать яблоки.

Я также была в Астане. В плане зданий и архитектуры Астана показалась более современным городом. Но мне кажется, у Алматы больший интернациональный потенциал и возможности. Здесь совсем другая атмосфера.

В прошлом году был мой первый Наурыз в Казахстане. Я побывала в настоящей юрте и даже попробовала наурыз коже. Вкус был необычным, даже не знаю, понравился ли он мне. Еще я пока не пробовала конину, так как до переезда была вегетарианкой. Но я сильно люблю плов.

Помимо Наурыза, я также побывала на маленькой казахской свадьбе. Мне понравилось, что каждый гость говорил тост. Это было мило.

Местные жители добрые, щедрые и гостеприимные



Местные жители добрые, щедрые и гостеприимные. Люди в Казахстане открыты новому. На Рождество я приготовила традиционный ужин для своих местных друзей, и они впервые попробовали британскую кухню. Я видела, что людям интересно и радостно больше узнать обо мне и моей культуре.

Единственная сложность, с которой я здесь столкнулась, — это языковой барьер.

О планах

Мне нравится Казахстан. Но в будущем я хотела бы больше путешествовать, изучать новые культуры и языки.