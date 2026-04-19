Франчайзинг как драйвер экономики Узбекистана: стратегия роста до 4 миллиардов долларов в год

Несмотря на динамичное развитие экономики Узбекистана, потенциал франчайзинга остается существенно неиспользованным. На текущий момент рынок представлен 381 брендом и 10 000 точек, однако его вклад в ВВП составляет всего 0,1–0,4%. Для сравнения: в развитых экономиках этот показатель достигает 4%.

Стратегический потенциал отрасли на 7–10 лет





Системная институционализация рынка позволит достичь следующих KPI:

— увеличение количества точек до 100 000 по всей республике

— создание до 1 000 000 новых рабочих мест

— вклад в экономику — до 4 миллиардов ежегодного прироста ВВП и 400 миллионов дополнительных налоговых поступлений.

Барьеры и пути решения





На сегодняшний день свыше 80% рынка занимают иностранные игроки. Основными сдерживающими факторами являются отсутствие профильного законодательства, ограниченный доступ к целевому финансированию и дефицит национальных франчайзинговых моделей.

Решением выступает создание комплексной экосистемы:

— Ассоциация франчайзинга Узбекистана — UFA выступает регулятором и центром компетенций, внедряя стандарты, аналитику и программы акселерации для бизнеса.

— Масштабирование национальных брендов — формирование до 300 экспортно-ориентированных франшиз с потенциалом валютной выручки до 5 миллиардов долларов.

Центральное событие отрасли





Для перехода от стратегии к практической реализации и формирования профессионального сообщества 18-19 апреля в Ташкенте пройдет ключевое отраслевое мероприятие — Central Asian Franchising & Business Expo.

Это единственная в регионе площадка, объединяющая более 3000 предпринимателей, инвесторов и представителей государственных институтов.

На выставке пройдет:

— демонстрация первого поколения национальных франшиз и ведущих мировых брендов

— прямой диалог между бизнесом и государством для устранения барьеров

— запуск новых точек и привлечение инвестиций в реальный сектор экономики.

Выставка станет отправной точкой для превращения франчайзинга в системный инструмент достижения государственных KPI по развитию регионов и поддержке малого бизнеса.

Участие для посетителей бесплатное по регистрации через бот .

Подробнее на сайте .