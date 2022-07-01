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Форумы, фестивали и конференции: 11 мероприятий в Центральной Азии в июле
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Сегодня в 11:45

Форумы, фестивали и конференции: 11 мероприятий в Центральной Азии в июле

Собрали информацию о самых интересных конференциях, форумах и других мероприятиях предстоящего месяца в центрально-азиатском регионе.


Казахстан


VI Green Energy & Waste Recycling Forum

Где: Нур-Султан

Когда: 4-5 июля

Green Energy & Waste Recycling Forum — крупнейший форум в Центральной Азии по управлению отходами и возобновляемой энергией, который проводится ежегодно с 2016 года.

Форум объединяет профессионалов в сфере «зеленой» энергетики и переработки отходов, которые делятся своими идеями, успешным опытом и наилучшими технологиями утилизации, переработки отходов производства и потребления.

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Вебинар «Основы инвестиционной грамотности»

Когда: 8 июля

Вебинар для начинающих розничных инвесторов. Спикером выступит координатор обучающих программ KASE Шынар Елубаева. Она расскажет, что нужно знать прежде чем инвестировать, о базовых инвестиционных концепциях, а также о рисках инвестиционного мошенничества.

Summer Run

Где: Алматы

Когда: 17 июля

Летний забег, принять участие в котором могут спортсмены-любители от шести лет и старше.

Дистанции: забег — 12 километров, скандинавская ходьба — 8 километров, для детей — 500 метров, 1 километр, 3 километра.

Победителей наградят медалью, грамотой и ценными призами. Все финишировавшие участники забега получат памятную медаль.

Nomad Vibes

Где: Алматы

Когда: 23-24 июля

Фестиваль независимой музыки пройдет в крепости TOMIRIS на территории «Казахфильма». В программе 25 артистов из Казахстана, России и Кыргызстана, два дня, две сцены, развлекательные зоны, маркеты, фудкорты и невероятная атмосфера.

Хедлайнеры: SHORTPARIS, «КИС-КИС».

Green Step


Где: Нур-Султан

Когда: июль

Национальная социальная кампания Green Step приглашает всех желающих в возрасте от 12 до 35 лет принять участие в эко-проекте. В его рамках участники пройдут образовательную программу с привлечением экспертов в области охраны окружающей среды, возобновляемых источников энергии и климатических изменений и выполнят четыре практических задания.

40 победителей зеленой олимпиады и 20 активных участников практической части программы будут награждены дипломами победителей и памятными призами.

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Sperasoft a Keywords studio

Где: Алматы, Нур-Султан

Когда: июль

Sperasoft a Keywords studio — ведущая международная компания по разработке компьютерных видеоигр, запускает серию GameDev митапов в Алматы и Нур-Султане.

Встречи будут посвящены разным темам в сфере GameDev, относящимся к Game Design & Production, Engineering, QA & Playtest, Art и Project Management.

Кыргызстан

II Этап Чемпионата КР по Триатлону

Где: район села Манас, «Хижина дяди Тома»

Когда: 9 июля

К участию в категории U15, Junior, Elite, допускаются мужчины и женщины от 18 лет и старше, а также юниоры от 12 лет.

Мероприятие начнется в 07:00, подведение итогов пройдет в 11:00-11:15.

Фестиваль музыки и искусства в Центральной Азии Kөl Fest

Где: рядом с селом Боконбаево и Тон в юрточном лагере «Бел Там», южный берег озера Иссык-Куль

Когда: 15-17 июля

Kөl Fest — это первый в Центральной Азии глобальный фестиваль музыки и искусства, объединяющий людей, музыку и творчество.

30 музыкантов со всего мира выступят на трех сценах в течение трех дней.

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«Иссык-Куль Опен-2022»

Где: село Корумду, центр отдыха «Солемар»

Когда: 12-22 июля

Международный шахматный фестиваль «Иссык-Куль Опен-2022» пройдет в Иссык-Кульской области. Турнир пройдет по швейцарской системе, в девять раундов. Организатор — Kyrgyz Chess Union.

Узбекистан

Вебинар на тему «IT-аутсорсинг»

Когда: 6 июля, 18.00

Спикером мероприятия выступит Адмет Акхтер — основатель и CEO Akhter Studios.

Участники сессии получат возможность узнать:

— с чего начать бизнес в IT-аутсорсинге

— как сформировать первоначальную команду

— как получить первых клиентов

— что нужно учитывать для достижения масштабирования.

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Хакатон от TEAM University

Где: кампус Университета TEAM

Когда: 7-8 июля

TEAM Хакатон — 48-часовой марафон по созданию стартапа, в котором каждой команде, состоящей из четырех человек, необходимо разработать продукт с нуля в установленных временных рамках.

Каждую команду будут курировать и наставлять опытные предприниматели, а также бизнес-эксперты. По прошествии 48 часов, каждая команда должна представить свои разработки, которые будет оценивать жюри.

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#казахстан #кыргызстан #узбекистан #конференция #события
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