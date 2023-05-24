Ford выпустит трехрядный электрический кроссовер с компактной батареей

Компания Ford Motor провела в понедельник мероприятие Capital Markets Day 2023, в ходе которого поделилась с инвесторами планами по выпуску электромобилей на ближайшие годы, а также сообщила о сделках с поставщиками лития для тяговых батарей, предназначенных обеспечить реализацию этих планов.

Компания намерена выйти на выпуск с 2026 года двух миллионов электромобилей в год. В 2025 году Ford представит платформу нового поколения, призванную оптимизировать расходы на производство электромобилей во всех сегментах, которая будет предлагать передовые технологии и программное обеспечение, включая систему автономного вождения третьего уровня.

Источник: 3dnews.ru