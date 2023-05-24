Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
ford-vypustit-trehryadnyy-elektricheskiy-krossover-s-kompaktnoy-batareey
Ford выпустит трехрядный электрический кроссовер с компактной батареей
103
Главный

Сегодня в 11:08

Ford выпустит трехрядный электрический кроссовер с компактной батареей

Компания Ford Motor провела в понедельник мероприятие Capital Markets Day 2023, в ходе которого поделилась с инвесторами планами по выпуску электромобилей на ближайшие годы, а также сообщила о сделках с поставщиками лития для тяговых батарей, предназначенных обеспечить реализацию этих планов.

Компания намерена выйти на выпуск с 2026 года двух миллионов электромобилей в год. В 2025 году Ford представит платформу нового поколения, призванную оптимизировать расходы на производство электромобилей во всех сегментах, которая будет предлагать передовые технологии и программное обеспечение, включая систему автономного вождения третьего уровня.

Источник: 3dnews.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#машина #технологии #электромобиль #электрокар #ford
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Netflix представит новую версию подписки с рекламой совместно с Microsoft
1031
12 августа в Астане пройдет концерт всемирно известной рок-группы Limp Bizkit
2253
Первый iPhone в запечатанной коробке продали на аукционе за 35 тысяч долларов
879
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.