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Ford представил свой первый электропикап F-150 Lightning
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Сегодня в 10:54

Ford представил свой первый электропикап F-150 Lightning

Пикап выйдет в 2022 году, стоимость базовой модели с запасом хода в 230 миль начинается с $39 974. Продвинутая версия c запасом хода около 300 миль стоит от $50 тысяч.

Ford уже открыл прием заказов — с залогом в $100.

За доплату можно заказать электронную систему, которая с помощью датчиков может определить загрузку пикапа и пересчитать пробег на оставшемся заряде аккумулятора.

Кроме того, в пикап можно установить автопилот BlueCruise, который позволит снимать руки с руля при движении по некоторым участкам трассы.

F-150 может разогнаться до 60 миль/ч за 4 секунды и поддерживает быструю зарядку мощностью 150 кВТ.

Электропикап от Ford будет конкурировать с Cybertrack от Tesla, Rivian и Hummer от General Motors.

Источник: vc.ru

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#электромобиль #электрокар #ford
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