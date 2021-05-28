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Ford инвестирует $30 млрд в производство электромобилей до 2025 года
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Сегодня в 10:51

Ford инвестирует $30 млрд в производство электромобилей до 2025 года

Автокомпания Ford увеличит инвестиции в производство электромобилей до $30 млрд к 2025 году по сравнению с предыдущими расходами в $22 млрд к 2023 году. Стратегия разработки электромобилей и аккумуляторов получила название Ford +.

По прогнозам Ford к 2030 году 40% мировых продаж ее автомобилей будут приходиться на электрокары, пишет TechCrunch. В I квартале Ford продала в США 6614 Mustang Mach-Es, а с тех пор, как на прошлой неделе компания представила F-150 Lightning, она получила 70 тысяч заказов от клиентов.

Исторически сложилось так, что Китай, Япония и Корея владели большей частью мирового производства аккумуляторов, но по мере того, как крупные производители начинают выпускать электрокары, спрос намного превышает предложение, что вынуждает компании вкладывать собственные деньги в развитие.

General Motors вместе с LG строит завод по производству аккумуляторов в Огайо. BMW присоединилась к Ford, чтобы инвестировать в стартап по производству твердотельных аккумуляторов Solid Power.

Источник: incrussia.ru

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#экология #электромобиль #электрокар #ford
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