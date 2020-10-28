Forbes составил рейтинг русскоязычных YouTube-блогеров с самыми высокими доходами от рекламы

Forbes решил выяснить, кто из инфлюенсеров больше всех зарабатывает на рекламе в YouTube, и составил первый в России рейтинг YouTube-блогеров. Основной критерий — доходы от рекламы, которую они размещают на своих каналах.

Лидеры рейтинга — стендапер с ТНТ Нурлан Сабуров и его партнеры: на канале LABELCOM они заработали за год 3,55 млн $. На втором месте оказался известный далеко за пределами YouTube техноблогер Wylsacom 3,41 млн ($). Третье место 1,13 млн ($) занял юморист Александр Гудков со своим каналом «Чикен Карри». На четвертом и пятом местах рейтинга журналист Юрий Дудь и актер Антон Лапенко, а всего в нем 15 участников.

Источник: @breakingtrends