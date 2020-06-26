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Forbes составил новый рейтинг самых успешных российских звезд моложе 40
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Сегодня в 11:07

Forbes составил новый рейтинг самых успешных российских звезд моложе 40

Журнал Forbes выпустил свой ежегодный рейтинг самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. Список опубликован на сайте издания.

Рейтинг составляется на основе двух критериев — годового дохода звезд и их популярности, уровень которой определяется по количеству запросов в социальных сетях, поисковиках, а также упоминаниях в СМИ. Кроме того, журналисты оценивали количество подписчиков у людей в Instagram и на YouTube. В рейтинг этого года вошли только российские звезды, годовой доход которых превысил 1 000 000 $, тогда как в прошлых рейтингах минимальная планка дохода за год составляла 500 000 $.

Первые две строчки рейтинга, как и в прошлом году, заняли боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов с доходом 16 500 000 $ в год и певица Ольга Бузова — 2 700 000 $. На третьем месте — певец Егор Крид с 6 900 000 $. Четвертое место рейтинга занял хоккеист Александр Овечкин — 15 100 000 $, на пятом — телеведущая Ксения Собчак, которая за год получила 4 700 000 $. Также в рейтинг вошли телеведущая Настя Ивлеева с доходом в 1 500 000 $ — она заняла 17 место, на 18 месте — группа Little Big, заработок которых составил 1 000 000 $, журналист и блогер Юрий Дудь — 19 место и 1 300 000 $, блогер Wylsacom — 24 место и 3 600 000 $, музыкант Noize MC — 38 место и 1 600 000 $.

Рейтинг покинули в общей сложности 11 из 40 человек, и только один из них по возрасту — это ведущий Comedy Club Павел Воля, которому исполнился 41 год. Изза денег из рейтинга выбыли рэперы Oxxxymiron, Face и Feduk, певица Монеточка, блогеры Саша Спилберг, Kate Clapp и Макс +100500: они, по оценкам Forbes, заработали за год меньше чем по 1 000 000 $.

Доходы троих спортсменов — фигуристки Евгении Медведевой, футболиста Игоря Акинфеева и хоккеиста Никиты Кучерова — превысили 1 000 000 $, но они не добрали баллов по популярности.

Источник: daily.afisha.ru

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#россия #молодежь #звезды #forbes #рейтинг
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