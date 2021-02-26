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Forbes составил новый рейтинг самых дорогих компаний рунета
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Вчера в 10:49

Forbes составил новый рейтинг самых дорогих компаний рунета

«Яндекс» третий раз подряд возглавил рейтинг 30 самых дорогих интернет-компаний в России по версии Forbes. Аналитики оценили его стоимость в 22,98 млрд долларов.

На вторую строчку попал интернет-магазин одежды Wildberries (его стоимость оценивается в 14,52 млрд долларов), на третью — Ozon (10,58 млрд долларов). Также в десятке оказались Mail.ru Group (6 млрд), Avito (4,9 млрд), 1С (2,28 млрд), Lamoda (2,27 млрд), HeadHunter (1,6 млрд), Delivery Club (1,5 млрд) и «AliExpress Россия» (1,1 млрд).

В список этого года попали компании, которые предоставляют услуги в интернете и формируют как минимум 50% выручки в пределах России. Кроме того, у них должно быть более половины российских пользователей. Из‑за этого в рейтинге нет таких компаний, как Playrix, Telegram или JetBrains.

Источник: daily.afisha.ru

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#бизнес #россия #яндекс #forbes
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