Forbes признал Риз Уизерспун самой богатой актрисой мира

Имя Риз Уизерспун стало ассоциироваться с несметными актерскими богатствами еще в нулевых. Тогда ее гонорар составлял 15-20 миллионов долларов за роль. И уже тогда Уизерспун занималась продюсерской деятельностью, которая приносила ей немалый доход.

К 2021 году компания Hello Sunshine вывела актрису на новый уровень. Тогда Риз завершила сделку по продаже контрольного пакета акций своей фирмы медиакомпании Blackstone.

За Уизерспун осталось 18% акций, выручка в 120 миллионов долларов и очередное звание самой богатой актрисы мира. Съемки в громких проектах вроде «Утреннего шоу» и реклама тоже приносят Риз прибыль.

Источник: srsly.ru