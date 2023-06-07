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Forbes признал Риз Уизерспун самой богатой актрисой мира
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Главный

03.06.2023

Forbes признал Риз Уизерспун самой богатой актрисой мира

Имя Риз Уизерспун стало ассоциироваться с несметными актерскими богатствами еще в нулевых. Тогда ее гонорар составлял 15-20 миллионов долларов за роль. И уже тогда Уизерспун занималась продюсерской деятельностью, которая приносила ей немалый доход.

К 2021 году компания Hello Sunshine вывела актрису на новый уровень. Тогда Риз завершила сделку по продаже контрольного пакета акций своей фирмы медиакомпании Blackstone.

За Уизерспун осталось 18% акций, выручка в 120 миллионов долларов и очередное звание самой богатой актрисы мира. Съемки в громких проектах вроде «Утреннего шоу» и реклама тоже приносят Риз прибыль.

Источник: srsly.ru

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#актриса #forbes #ризуизерспун #самыйбогатый
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