Фонд «Халык» собрал в школу более 600 детей

Сегодня в рамках масштабной республиканской акции «Дорога в школу» 600 первоклассников из малообеспеченных и многодетных семей в разных регионах Казахстана встречают День знаний со школьными наборами от фонда «Халык».





В этом году на закуп школьных наборов было выделено свыше 10 000 000 тенге. Подготовка к первому учебному году у родителей первоклассников в этом году осложнена карантином, но несмотря на то, что часть учеников будет обучаться дистанционно, важно, чтобы у первоклашек было все необходимое из канцелярских принадлежностей для комфортного обучения.





Школьные наборы от фонда «Халык» состоят из рюкзаков и необходимых канцелярских товаров, тетрадей, ручек, карандашей. Распределяются они в соответствии со списками местных исполнительных органов и управлением образования.



За последние пять лет фондом «Халык» к школе подготовлено больше 4000 первоклашек, на эти цели выделено более 54 миллионов тенге.







