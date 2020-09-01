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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Фонд «Халык» собрал в школу более 600 детей
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Сегодня в 17:50

Фонд «Халык» собрал в школу более 600 детей

Сегодня в рамках масштабной республиканской акции «Дорога в школу» 600 первоклассников из малообеспеченных и многодетных семей в разных регионах Казахстана встречают День знаний со школьными наборами от фонда «Халык».

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В этом году на закуп школьных наборов было выделено свыше 10 000 000 тенге. Подготовка к первому учебному году у родителей первоклассников в этом году осложнена карантином, но несмотря на то, что часть учеников будет обучаться дистанционно, важно, чтобы у первоклашек было все необходимое из канцелярских принадлежностей для комфортного обучения.

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Школьные наборы от фонда «Халык» состоят из рюкзаков и необходимых канцелярских товаров, тетрадей, ручек, карандашей. Распределяются они в соответствии со списками местных исполнительных органов и управлением образования.

За последние пять лет фондом «Халык» к школе подготовлено больше 4000 первоклашек, на эти цели выделено более 54 миллионов тенге.


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#казахстан #образование #дети #школа #halykbank
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