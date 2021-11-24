Фонд «Болашақ» выпускает 38 дублированный на казахский язык фильм студии Disney

Новый музыкальный фэнтезийный фильм «Энканто» — 60 фильм студии Disney, снятый режиссерами Байроном Говардом и Джаредом Бушом, совместно с сценаристом Чариз Кастро Смит.

Среди ярких работ этих режиссеров такие мультфильмы, как «Зверополис», «Вольт», «Холодное сердце 2» и другие. Саундтреки к фильму написаны авторами песен из известных анимационных фильмов «Моана» и «Тайна Коко». «Энканто» — это волшебный мир, спрятанный в горах Колумбии, где происходят удивительные вещи. Мультфильм повествует о 15-летней девочке Мирабель Мадригал, родившейся в магической семье.

«Энканто» — это 38-й фильм, дублированный на казахский язык, и, выходящий в отечественный кинопрокат на государственном языке. Премьера фильма состоится 25 ноября. В этом году самому фонду и его сотрудничеству с мировой киностудией исполнилось десять лет.