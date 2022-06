Британская инди-рок-группа Foals выпустила седьмую пластинку Life Is Yours.

У пластинки разнообразный состав продюсеров: Джон Хилл, Дэн Кери и Ануп Кумар Пол.

Всего в треклист вошли 11 композиций, включая представленный в ноябре 2021 года сингл Wake Me Up и февральский 2am.

Life Is Yours — первый релиз группы после выхода двухчастной пластинки Everything Not Saved Will Be Lost в 2019.

Источник: daily.afisha.ru