WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
FLYONE Asia успешно запустила регулярные рейсы из Ташкента в Москву, Екатеринбург и Казань
С апреля 2026 года узбекская авиакомпания FLYONE Asia запустила регулярные рейсы из Ташкента в три крупных российских города — Москву, Екатеринбург и Казань. Новые маршруты открывают пассажирам удобное прямое сообщение между странами для деловых поездок, туризма и личных путешествий.

Рейсы выполняются по следующему расписанию: в Москву – аэропорт Внуково и Екатеринбург — по понедельникам и пятницам, в Казань — по вторникам и субботам.

Запуску регулярных рейсов предшествовала работа на чартерных направлениях, в ходе которой компания накапливала операционный опыт и изучала пассажирский спрос.

В компании подчеркивают, что развитие маршрутной сети остается одним из ключевых приоритетов наряду с повышением качества сервиса и транспортной доступности региона. Рейсы выполняются на современных воздушных судах Airbus A320.


Источник: uznews.uz


