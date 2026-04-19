FLYONE Asia успешно запустила регулярные рейсы из Ташкента в Москву, Екатеринбург и Казань

С апреля 2026 года узбекская авиакомпания FLYONE Asia запустила регулярные рейсы из Ташкента в три крупных российских города — Москву, Екатеринбург и Казань. Новые маршруты открывают пассажирам удобное прямое сообщение между странами для деловых поездок, туризма и личных путешествий.

Рейсы выполняются по следующему расписанию: в Москву – аэропорт Внуково и Екатеринбург — по понедельникам и пятницам, в Казань — по вторникам и субботам.

Запуску регулярных рейсов предшествовала работа на чартерных направлениях, в ходе которой компания накапливала операционный опыт и изучала пассажирский спрос.

В компании подчеркивают, что развитие маршрутной сети остается одним из ключевых приоритетов наряду с повышением качества сервиса и транспортной доступности региона. Рейсы выполняются на современных воздушных судах Airbus A320.





