Первый казахстанский лоукостер, авиакомпания FlyArystan, пополнила флот новым самолетом Airbus A320 Neo с завода производителя Airbus, прибывшего напрямую из Тулузы.

Характеристики Airbus A320Neo FlyArystan:

— высокоэффективные HEPA-фильтры системы кондиционирования на борту позволяют полностью замещать воздух в салоне каждые две-три минуты. Это гарантирует равномерное распределение воздуха внутри салона, что позволяет избежать сквозняков

— новые поручни со светодиодной подсветкой и интегрированной нумерацией кресел, которые помогают пассажирам легче найти свое место в салоне

— новые светодиодные лампы для чтения более экономичны, а также более надежны в эксплуатации. Кроме того, этот свет легче воспринимается человеческим глазом

— более экономичная эксплуатация достигается за счет сокращения расходов на техобслуживание и ремонт самолета на 5%, а также на 14% прямых операционных расходов на кресло.

С прибытием двенадцатого самолета FlyArystan увеличит маршрутную сеть и предложит больше доступных перелетов как по Казахстану, так и за его пределами. Вслед за Airbus A320 Neo планируется получение еще двух новых лайнеров.