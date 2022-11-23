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Флагман HUAWEI Mate50. Телефон для тех, у кого нет времени постоянно заряжать смартфон
28
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01.01.2000

Флагман HUAWEI Mate50. Телефон для тех, у кого нет времени постоянно заряжать смартфон

В очередной раз нашей редакции посчастливилось познакомиться с новым смартфоном HUAWEI Mate50.

HUAWEI Mate50 — улучшенная версия предыдущих моделей телефонов.

Вы можете забыть о бесконечной замене стекла, ведь смартфон HUAWEI Mate50 Pro в цвете «Рассвет в горах» обладает высокопрочным стеклом Kunlun. В чем же особенность? Стекло обладает надежной защитой.

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Дизайн

С первого взгляда, смартфон HUAWEI Mate50 привлекает внимание своим дизайном.

На выбор у вас есть, целых два цвета: элегантный черный для тех, кто любит классику и снежное серебро для самых нежных.

Толщина корпуса — 7.98 мм, весит смартфон 206 грамм. Очень легкий и лаконичный.

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Камера

Одно из отличий нового смартфона от других гаджетов — камера. XMAGE камера сверхвысокой апертурой снимает лучше, чем любой профессиональный фотоаппарат. 10 самых разных размеров диафрагм. Настраивайте под свой вкус и цвет. Отличный результат гарантирован.

Вы можете сделать качественные снимки, как днем так и ночью. Также есть много разных функций, например:

— профи

— создатель историй

— диафрагма

— ночь

— 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера (F2.4).

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Батарея

Второе преимущество HUAWEI Mate50 — это аккумулятор с аварийным режимом низкого заряда батареи, благодаря интеллектуальному ускорению SuperEnergy. Открыв в настройках вкладку батарея, вы можете наглядно увидеть насколько часов работы хватит определенного процента заряда на телефоне. Например, на телефоне 35%. Huawei Mate50 пишет, что осталось 4 часа и 52 минуты.

Обладает функцией умной зарядки. Устройство спрогнозирует время, когда вы должны начать использовать его снова, и обеспечит полный заряд батареи к этому времени. Это удобно, мы не встречали такой функции в других смартфонах.


Экран

Размер экрана 6.7 дюйма с дисплеем OLED, яркость 1440 Гц, частота сенсорной выборки — 300 Гц, разрешение — 2700 x 1224 пикселей. OLED является прорывом на рынке экранов. Вы с наслаждением можете смотреть любимые фильмы и ни о чем не беспокоиться. Считайте, что в кармане вы носите маленькую версию телевизора.

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Операционная система EMUI

Благодаря EMUI 13, пользователи с легкостью могут получить доступ к службам с помощью простых взаимодействий. Благодаря EMUI 13 на вашем телефоне всегда будет порядок, ведь на нем легко сортировать ненужные папки.


Магазин приложений HUAWEI AppGallery

HUAWEI AppGallery входит в тройку ведущих магазинов мира. HUAWEI AppGallery — это удобное место для загрузки любимых приложений. HUAWEI AppGallery — платформа для продвижения и объединения мобильных сервисов Huawei.

Новый год уже на подходе, а вы еще в раздумьях что подарить близким? Тогда HUAWEI Mate50 будет отличным презентом. Порадуйте себя и своих родных. Это будет лучшим подарком в новогодний вечер. Новый телефон, новые ощущения.

Казахстанцы уже сегодня смогут приобрести смартфоны серии HUAWEI Mate50 на сайте партнеров компании: «Мечта», Sulpak, Technodom, а также в официальном онлайн магазине Huawei Official Store на Kaspi.kz.

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Рекомендованная розничная цена для каждой модели составляет:

— HUAWEI Mate50 Pro (8+512 Гб доступен только в цвете «рассвет в горах») — 599 990 тенге. В подарок смарт-часы: HUAWEI Watch GT 3 Pro White Leather Strap.

— HUAWEI Mate50 Pro (8+256 Гб цвета «элегантный черный» и «снежное серебро») — 549,990 тенге. В подарок смарт-часы: HUAWEI Watch GT 3 (42mm) Black/Light Gold.

— HUAWEI Mate50 (8+256 Гб цвета «элегантный черный» и «снежное серебро») — 499 990 тенге. В подарок смарт-часы: HUAWEI Watch GT 2 (46 mm) Matte Black.

Подробнее >>>

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.