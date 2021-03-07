Fix Price может привлечь 2 млрд $ в ходе IPO

Инвесторы оценили сеть магазинов фиксированных цен Fix Price в 8,3 млрд $. Стоимость одной глобальной депозитарной расписки (GDR) составила 9,75 $, что соответствует верхней границе ценового диапазона, говорится в сообщении компании.

Из-за высокого спроса объем размещения был увеличен примерно на 5% — с 170 млн до 178,37 млн GDR, каждая из которых представляет собой одну обыкновенную акцию компании. Дополнительно 26,75 млн GDR в Fix Price предоставят в соответствии с опционом доразмещения.

В итоге количество публично торгуемых GDR составит 205,12 млн — 24,1% от уставного капитала Fix Price. Всего в ходе IPO компания может привлечь 2 млрд $, хотя изначально планировала 1,5-1,7 млрд $. Начало торгов под тикером FIXP на Лондонской и Московской биржах запланировано на 10 марта.

Источник: incrussia.ru