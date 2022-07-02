Finmap запускает бесплатное Telegram-комьюнити о финансах для предпринимателей Казахстана

На 37% больше в среднем зарабатывают бизнесы, которые ведут системный учет финансов, по данным исследования Finmap с участием 1000+ предпринимателей. Но как построить систему без финансового директора? Особенно в условиях нестабильности.Ежедневно общаясь с предпринимателями, эксперты онлайн-сервиса учета денег для современного бизнеса Finmap отвечают на вопросы:— есть ли прибыль у бизнеса и какая— сколько дивидендов можно вытащить, чтобы не навредить— не уходят ли где-то деньги впустую— а что вообще происходит с финансами в бизнесе— как можно расти и увеличивать прибыль системно.Поэтому Finmap* создал, чтобы помочь найти ответы на эти вопросы.Все участники, которые присоединятся к комьюнити до 5 июля, получат приглашение на бесплатные Zoom-встречи с финансовыми экспертами Finmap.На встрече 5 июля разберем «Финансы бизнеса в кризис: как выжить во времена турбулентности». После встречи вы будете знать ответы на вопросы:— как бизнесу аккумулировать доходы в период кризиса— как правильно оптимизировать расходы— за какими показателями важно следить.Тема встречи 7 июля «Кассовый разрыв: как не увести бизнес в минус». Вместе с финансовым экспертом вы разберете:— что нужно знать о порядке в финансах каждому предпринимателю и как это влияет на риск попасть в кассовый разрыв— какие решения могут увести бизнес в минус— пошаговый план, чтобы предотвратить кассовый разрыв.Кроме Zoom-встреч с экспертами в комьюнити, участников ждут:— полезные чек-листы от экспертов— разборы кейсов из разных бизнес-ниш— концентрированный контент о финансах на понятном языке— знакомства и общение с предпринимателями Казахстана.