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Finmap запускает бесплатное Telegram-комьюнити о финансах для предпринимателей Казахстана
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Сегодня в 15:00

Finmap запускает бесплатное Telegram-комьюнити о финансах для предпринимателей Казахстана

На 37% больше в среднем зарабатывают бизнесы, которые ведут системный учет финансов, по данным исследования Finmap с участием 1000+ предпринимателей. Но как построить систему без финансового директора? Особенно в условиях нестабильности.

Ежедневно общаясь с предпринимателями, эксперты онлайн-сервиса учета денег для современного бизнеса Finmap отвечают на вопросы:
— есть ли прибыль у бизнеса и какая
— сколько дивидендов можно вытащить, чтобы не навредить
— не уходят ли где-то деньги впустую
— а что вообще происходит с финансами в бизнесе
— как можно расти и увеличивать прибыль системно.

Поэтому Finmap* создал бесплатное Telegram-комьюнити о финансах для предпринимателей Казахстана, чтобы помочь найти ответы на эти вопросы.

Все участники, которые присоединятся к комьюнити до 5 июля, получат приглашение на бесплатные Zoom-встречи с финансовыми экспертами Finmap.

Первые Zoom-встречи состоятся уже 5 и 7 июля. На встрече 5 июля разберем «Финансы бизнеса в кризис: как выжить во времена турбулентности». После встречи вы будете знать ответы на вопросы:
— как бизнесу аккумулировать доходы в период кризиса
— как правильно оптимизировать расходы
— за какими показателями важно следить.

Тема встречи 7 июля «Кассовый разрыв: как не увести бизнес в минус». Вместе с финансовым экспертом вы разберете:
— что нужно знать о порядке в финансах каждому предпринимателю и как это влияет на риск попасть в кассовый разрыв
— какие решения могут увести бизнес в минус
— пошаговый план, чтобы предотвратить кассовый разрыв.

Присоединяйтесь к Telegram-комьюнити бесплатно по ссылке: >>>

Кроме Zoom-встреч с экспертами в комьюнити, участников ждут:
— полезные чек-листы от экспертов
— разборы кейсов из разных бизнес-ниш
— концентрированный контент о финансах на понятном языке
— знакомства и общение с предпринимателями Казахстана.

Онлайн-сервис учета денег для современного бизнеса Finmap помогает собственникам и СЕО малого и среднего бизнеса навести порядок в финансах, перестать терять деньги и увеличивать прибыль.


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#бизнес #telegram #финансы #предприниматели #zoom
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