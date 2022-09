Financial Times назвала 6 лучших бизнес-книг 2022 года

Financial Times объявила шесть финалистов премии 2022 года. Эти книги охватывают целый ряд тем, среди которых история китайского IT-гиганта Tencent, борьба за контроль над мировым рынком полупроводников и даже расследование вокруг крупного скандала в судоходной отрасли.

Победитель будет объявлен 5 декабря на церемонии в Лондоне. Автор лучшей книги получит $32 700.





Dead in the Water: Murder and Fraud in the World’s Most Secretive Industry

Репортеры Bloomberg Мэтью Кэмпбелл и Кит Челлель исследуют фальшивый захват нефтяного танкера Brillante Virtuoso в 2011 году и последовавшее за ним убийство британского морского инспектора.

Influence Empire: The Story of Tencent and China’s Tech Ambition

С 1998 года Tencent стала одной из крупнейших компаний в Китае и в мире. В ее составе технологические и развлекательные холдинги.

Репортер Bloomberg Лулу Чен использует инсайдерские интервью, чтобы проследить, как Tencent выросла до компании стоимостью почти $360 млрд.

The Rise and Fall of the Neoliberal Order: America and the World in the Free Market Era

Историк из Кембриджского университета Гэри Герстл в новой книге изучает неолиберализм.

Герстл считает, что в последние годы фасад неолиберализма начал разрушаться на фоне популистских движений.

The Power Law: Venture Capital and the Art of Disruption

В The Power Law рассматривается роль венчурных капиталистов в формировании Кремниевой долины и технологической индустрии в целом. Себастьян Маллаби исследует процессы принятия решений фондами.

Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology

В Chip War историк Крис Миллер углубляется в проектирование полупроводников и то, как современные страны тратят миллиарды долларов, борясь за превосходство на этом рынке.

Disorder: Hard Times in the 21st Century

Disorder исследует текущий геополитический и экономический ландшафт через призму изменения энергопотребления и глобального перехода к «зеленым» технологиям.

Источник: incrussia.ru