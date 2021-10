Financial Times и McKinsey назвали 6 лучших бизнес-книг 2021 года

Financial Times и McKinsey представили шорт-лист ежегодной премии «Лучшая бизнес-книга года». Книги из этого списка предлагают решения многих актуальных проблем, с которыми сегодня сталкивается бизнес. Среди них — изменение климата, устойчивое развитие и инклюзивность. Вот 6 книг о бизнесе, которые признаны лучшими в 2021 году.

1. The World for Sale, Хавьер Блас и Джек Фрачи

Эта книга двух бывших журналистов Financial Times рассказывает о том, как группа международных торговых компаний пережила товарный бум 2000-х.

2. Empire of Pain, Патрик Радден Киф

Empire of Pain исследует связь между семьей Саклер и опиоидной эпидемией через взлет и падение фармацевтической компании Purdue Pharma, принадлежащей двум братьям Саклер и их семьям.

3. The Conversation, Роберт Ливингстон

Ведущий социальный психолог Гарварда исследует, как сделать так, чтобы сложные дискуссии о расе, работе и обществе в целом привели к реальным переменам и расовой справедливости.

4. The New Climate War, Майкл Эван Манн

Климатолог предлагает системные меры по борьбе с глобальной проблемой изменения климата. Книгу рекомендуют популяризатор науки Билл Най, Грета Тунберг и Леонардо Ди Каприо.

5. This Is How They Tell Me the World Ends, Николь Перлрот

В книге анализируются «угрозы, создаваемые гонкой вооружений между киберпреступниками, шпионами и хакерами, борющимися за проникновение в важнейшие компьютерные системы».

6. The Aristocracy of Talent, Адриан Вулдридж

Эта книга журналиста и историка Адриана Вулдриджа предлагает «всесторонний анализ негативной реакции на меритократию» и «приводит противоречивые доводы в пользу возрождения конкуренции по талантам».

Источник: incrussia.ru