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Финал Лиги чемпионов УЕФА: когда и где
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Сегодня в 20:00

Финал Лиги чемпионов УЕФА: когда и где

Когда и где состоится финал


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23 августа в 21:00 по центральноевропейскому времени на стадионе «Эштадиу ду Бенфика» в Лиссабоне состоится финал Лиги чемпионов УЕФА.

Матч пройдет на домашнем стадионе 37-кратного чемпиона Португалии клуба «Бенефика». Стадион перестроили для проведения матчей Евро-2004, а недавно здесь состоялся финал Лиги чемпионов УЕФА 2014 года. В финале играли клубы из города Мадрид — «Реал Мадрид» и «Атлетико». Тогда «Реал» обыграл соперников со счетом 4:1 и стал в десятый раз чемпионом Европы.


Кто играет в финале 2020 года


«ПСЖ» стал первой командой, занявшей место в финале, когда в полуфинале обыграл «Лейпциг» со счетом 3:0. Им предстоит сразиться с пятикратным победителем «Баварией», которая обыграла «Лион» с таким же счетом в последнем матче.


Что, если счет будет равным к 90 минуте


Игра перейдет в дополнительное время — 2 тайма по 15 минут. Если по прошествии 120 минут счет все еще остается равным, то назначается пенальти. Команды бьют пенальти по пять раз до победы.


Будут ли на стадионе болельщики


Все матчи УЕФА проходят за закрытыми дверьми без болельщиков.


Состоится ли матч Суперкубка УЕФА


Да. Суперкубок УЕФА — это разовый матч между победителями Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА. Он пройдет 24 сентября на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Также определили, где пройдет игра в 2021 году: на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте, Северная Ирландия.


Источник: uefa.com

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