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Фильмы узбекских кинематографистов признаны лучшими среди тюркоязычных стран
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Сегодня в 09:49

Фильмы узбекских кинематографистов признаны лучшими среди тюркоязычных стран

В турецком городе Бурса завершился престижный кинофестиваль «Коркут Ата». Узбекистанские фильмы стали победителями сразу в двух главных номинациях. Картина «Аел кисмати» режиссера Дилмурода Масаидова получила Гран-при в номинации «Лучший художественный фильм», а фильм молодого режиссера Фурката Усманова «Инсон» получил гран-при в номинации «Лучший документальный фильм».

Кроме того, узбекские актрисы Юлдуз Раджабова и Рано Шодиева удостоены международной премии «ТЮРКСОЙ» «за вклад в единство и содружество турецкого народа». Поскольку Шодиева находится на лечении, награду приняла актриса Райхон Уласенова.

В рамках кинофестиваля студенты Ташкентского ВГИКа Акмаль Абиджанов и Саидаълохон Маъсудхонов награждены памятными знаками от Министра культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсоя «За съемку самого креативного короткометражного фильма».

Источник: uzdaily.uz

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