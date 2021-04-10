Фильмы Sony станут эксклюзивом Netflix в США

Sony заключила многолетнюю сделку c Netflix по выпуску своих фильмов. Начиная с 2022 года, картины студии будут выходить на стриминге после проката в кинотеатрах. Первыми проектами в рамках соглашения станут «Морбиус», экранизация игры Uncharted и сиквел мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Соглашение в формате first pay window предполагает эксклюзивное размещение проектов мейджора на стриминг-сервисе на протяжении долгого времени после премьеры. Сделка распространяется только на американский рынок.

Кроме того, Netflix получит доступ к библиотеке Sony, которая включает все фильмы Columbia Pictures, выпущенные за последние 100 лет.

Согласно условиям, Netflix также будет финансировать картины Sony, которые будут сняты для онлайн-проката или же выйдут на сервисе после показа в кино.

Источник: kinopoisk.ru