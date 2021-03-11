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Фильм «Желтая кошка» Адильхана Ержанова номинирован на российскую премию «Ника»
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Сегодня в 11:58

Фильм «Желтая кошка» Адильхана Ержанова номинирован на российскую премию «Ника»

Картина «Желтая кошка» режиссера Адильхана Ержанова номинирована на престижную российскую кинопремию «Ника» в категории «Лучший фильм стран СНГ, Балтии и Грузии».

Картина снята компанией ZERDE FILMS при участии компаний Short Brothers, киностудии «Казахфильм» и Arizona Productions. Генеральными продюсерами выступили Асель Садвакасова, Канат Битемиров и Ербол Тойбаев.

Это уже 4-я номинация Ержанова на данную премию. В прежние годы были номинированы фильмы «Хозяева», «Чума в ауле Каратас» и «Ласковое безразличие мира».

«Желтая кошка» является 9-й по счету художественной полнометражной картиной режиссера Ержанова. Мировая премьера фильма состоялась в прошлом году.

Фильм рассказывает историю казахстанских «Бонни и Клайда». Это история любви погрязшего в криминале юноши Кермека и сбившейся с пути девушки Евы, о трудностях, вставших на пути пары, и их противостоянии враждебному миру.

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