Фильм «Жаным, ты не поверишь» покажут на кинофестивале в Нью-Йорке

Фильм «Жаным, ты не поверишь» покажут на кинофестивале New York Asian Film Festival.

12 августа состоится североамериканская премьера казахстанской картины. Кинофестиваль пройдет в этом году как в онлайн-формате, а так и офлайн. Более 60 разножанровых фильмов будут показаны в Линкольн-центре с 6 по 22 августа.

История картины режиссера Ернара Нургалиева начинается с рядовой семейной ссоры между молодыми супругами. Когда обстановка накаляется до предела, главный герой по имени Дастан решает сбежать на рыбалку вместе с друзьями — горе-бизнесменом и участковым полицейским. Череда непредвиденных и невероятных событий превращает этот день в абсурдное и кровавое приключение.

Источник: tengrinews.kz