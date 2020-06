Международный дистрибьютор прав показа киноленты Акана Сатаева «Томирис» — компания Arclight Films сообщила о сделках, состоявшихся в Каннах во время международного кинорынка Marché Du Film. Права показа кинокартины были приобретены компаниями: Blue Swan для Италии, SND Films для Франции, Art Mood для Испании, AT Entertainment для Японии, Gulf Film для Ближнего Востока, Challan для Южной Кореи, Paradise/MGN для СНГ, Shaw для Сингапура, Program 4 Media для Румынии и Siyah Bayez Movies для Турции. Ранее в этом месяце компания Arclight объявила о том, что права на этот фильм для США были выкуплены компанией Well Go USA.



Фильм посвящен событиям VI века до н.э. и рассказывает историю жизни великой царицы степи — легендарной Томирис. Из маленькой девочки ей суждено стать искусным воином, пережить потерю близких людей, отомстить предателям и объединить сакские племена под своей властью.