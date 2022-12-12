Фильм о культурном наследии Узбекистана был представлен во Франции

9 декабря в музее Лувр состоялась презентация фильма «Узбекистан: путешествие вне времени по Центральной Азии», созданного Фондом развития культуры и искусства совместно с французской кинокомпанией Les Poissons Volants, телеканалом ARTE и музеем Лувр.



Документальный фильм вызвал большой интерес у европейской аудитории, перенеся зрителей в период от Александра Македонского до правления династии Темуридов, знакомя их с богатой историей, культурой и обычаями Узбекистана.

Фильм, созданный режиссером Живко Даракчиевым и сценаристом Ивом Нилли, был представлен в рамках культурной программы масштабной выставки Узбекистана «Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей», которая продлится до 6 марта 2023 года.

Источник: uzdaily.uz