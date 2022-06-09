Фильм кыргызстанского режиссера Шамира Раяпова, снятый на смартфон, выиграл 500 000 йен на крупном японском фестивале короткометражного кино

Фильм Present for Future кыргызстанского режиссера Шамира Раяпова выиграл награду J-Wave award на японском фестивале Short Shorts Film Festival & Asia 2022 за самый сильный месседж на тему об экологических проблемах. В этой категории участвовали все фильмы фестиваля и победителя определили зрители.

Минутный социальный фильм режиссера, снятый на смартфон, также прошел на многие международные фестивали и получил награды в Казахстане, Франции, США.

Short Shorts Film Festival & Asia один из крупных фестивалей короткометражного кино в Азии, проходит он в Японии с 1999 года и является аккредитованным Academy Awards®, то есть победители основных категорий смогут подать заявку на шортлист Оскара. В последние годы они фокусируют особое внимание на фильмах, снятых на смартфон и VR. В этом году в фестивале также участвуют короткометражные фильмы Тейлор Свифт, Даррена Аранофски, Дева Патела, Го Су, Люси Бойтон в категории Global Spotlight.

Фестиваль начинается 6 и завершается 20 июня.