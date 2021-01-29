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Фильм кыргызских режиссеров завоевал гран-при на Международном кинофестивале в Дакке
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Сегодня в 10:39

Фильм кыргызских режиссеров завоевал гран-при на Международном кинофестивале в Дакке

24 января 2021 года фильм кыргызских режиссеров Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу выиграл гран-при на Международном кинофестивале в Дакке в Бангладеш и стал «Лучшим фильмом» фестиваля. Это второй полнометражный фильм режиссеров.

Фестиваль проходит раз в два года, в этом году состоялся в 19 раз. Длился 9 дней, было показано 226 фильмов из 73 стран мира.

Премьера полнометражного фильма «Акыркы коч» состоялась в ноябре 2020 года. В фильме снимались Марат Алышпаев, Шайыргүл Касымалиева, Бусурман Одуракаев, Анара Ажыканова, Калипа Усенова, Омурзак Токтомуратов. В картине рассказывается история одинокого писателя-пенсионера.

Источник: limon.kg

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