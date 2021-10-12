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Фильм казахстанского режиссера появится на международном кинофестивале в Бразилии
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Сегодня в 10:49

Фильм казахстанского режиссера появится на международном кинофестивале в Бразилии

Дебютный полнометражный фильм режиссера Даурена Камшибаева «Зере» будет показан на 45 международном кинофестивале в Сан-Паулу.

São Paulo International Film Festival, известный на международном уровне как Mostra — ежегодный кинофестиваль, проводимый среди дебютантов. В этом году кинофестиваль пройдет с 21 октября по 3 ноября 2021 года, а церемония открытия состоится 20 октября.

На фестивале представлены три секции: «международная перспектива», «специальная презентация» и «конкурс дебютантов». «Зере» примет участие в конкурсе дебютантов.

В главных ролях фильма «Зере» снялись такие актеры, как Берик Айтжанов, Мурат Бисембин, Ольга Ландина, Адина Бажан, Елжас Рахим и Сануржан Сулейменов.

Съемки фильма прошли в прошлом году в Жамбылской области в окрестностях озера Балхаш и на небольшом островке Тайсойган. Картина является продукцией Taraz Film School, а такжк ко-продукцией Qara Production и Libertus Film.

Источник: kazakhfilm_official

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