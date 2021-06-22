Фильм казахстанки завоевал награду на кинофестивале в Польше

Короткометражный фильм «История цивилизации» казахстанки Жаннат Алшановой завоевал награду на международном кинофестивале Zubroffka Short Film Festival в Польше.

Лента получила награду в номинации «Особое упоминание». Жюри отметило трогательную историю, тонкое повествование, отличную актерскую игру и невероятно красивые кадры.

Картина «История цивилизации» рассказывает историю девушки по имени Индира, которая стремится переехать жить в Лондон из Алматы. Но в день перед отлетом с ней происходят разные события.

Съемки фильма «История цивилизации» проходили в Алматы в 2019 году. Главную роль исполнила певица и композитор Акмарал Зыкаева, выступающая под псевдонимом MERGEN. Для девушки это был дебют в кино. Ее партнером в кино стал художник Айдар Алимбаев. Оператором-постановщиком выступил португалец Леандро Ферран.

Отметим, что фильм «История цивилизации» ранее был награжден «Серебряным леопардом» на кинофестивале в Локарно, Швейцария. Кроме того, картина была отобрана в программы кинофестивалей Toronto International Film Festival (Канада), Bosphorus International Film Festival (Турция), Prague Shorts (Чехия), Les Arcs Film Festival (Франция) и других.

Источник: tengrinews.kz