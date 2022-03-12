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Фильм казахстанки покажут на кинофестивалях в Японии и Испании
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Сегодня в 09:00

Фильм казахстанки покажут на кинофестивалях в Японии и Испании

10 марта в японском городе Осака стартовал один из крупнейших фестивалей азиатских фильмов Osaka Asian Film Festival. Фильм Шарипы Уразбаевой вошел в топ-15 мировых картин, отобранных для участия в номинации «Самый многообещающий талант». Всего на фестивале в Осаке в 2022 году будут представлены 76 фильмов, среди которых 24 мировые и 13 международных кинопремьер.

Осенью 2022 года фильм «Қызыл Анар» будет представлен на 21 Международном кинофестивале Imagineindia Film Festival в испанском Мадриде.

Главные роли в киноленте сыграли актеры Айнур Бермухамбетова и Болат Момынжанов. Оператором и художником фильма выступили Жандос Жумабаев и Нурболат Жапаков.

Источник: tengrinews.kz

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